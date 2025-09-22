Посол РФ: алмазная отрасль Бельгии из-за санкций оказалась на грани выживания

Восстановление находящегося в кризисе алмазно-бриллиантового рынка ожидается через год-полтора, а рост цен — через два-три года, прогнозируют в Альфа-Банке. Стимулом станет формирующийся на рынке дефицит камней. В АЛРОСА уверены, что нормализация состояния алмазного рынка продолжится по мере снижения влияния триггеров.