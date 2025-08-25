Посол Ирана в Москве заявил о стремлении страны начать поставки газа из РФ

«Мы надеемся, что это получится в ближайшие сроки. Мы сейчас проводим переговоры с “Газпромом”, практически все вопросы уже решены. Но надо найти общий язык по поводу цены. Если этот вопрос тоже решится, то все будет запущено», — отметил он, отвечая на вопрос.