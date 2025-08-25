Ричмонд
Посол Ирана в Москве заявил о стремлении страны начать поставки газа из РФ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Иран надеется, что поставки российского газа через Азербайджан удастся начать в ближайшее время, почти все вопросы с «Газпромом» уже решены. Об этом заявил в интервью ТАСС посол исламской республики в России Казем Джалали.

Источник: Reuters

«Мы надеемся, что это получится в ближайшие сроки. Мы сейчас проводим переговоры с “Газпромом”, практически все вопросы уже решены. Но надо найти общий язык по поводу цены. Если этот вопрос тоже решится, то все будет запущено», — отметил он, отвечая на вопрос.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе 18-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Ираном заявил, что первые поставки российского газа по существующей инфраструктуре через Азербайджан начнутся уже в 2025 году, объем составит до 1,8 млрд куб. м в год.