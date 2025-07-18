Послы ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России

Узнать больше по теме

«Роснефть»: чего достигла компания к 2025 году и можно ли заработать на ее акциях

Компания «Роснефть» входит в список крупнейших мировых добытчиков нефти и включена в перечень стратегических предприятий России. Собрали больше информации об истории и достижениях организации, которая продолжает развиваться, несмотря на западные санкции.