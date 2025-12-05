После праздников: какую величину инфляции ожидают в начале 2026 года

— В декабре перечисленные факторы сохранят свое влияние. По всей видимости, Центробанк на заседании 19 декабря может еще раз снизить ставку на 0,5%, до 16% годовых. Но этого будет недостаточно, чтобы повлиять на позиции рубля. Ожидаются и повышенные бюджетные расходы, часть денег из которых может пойти на закупку импорта, что может как минимум остановить укрепление рубля. Также в декабре объемы продажи экспортной выручки могут снизиться из-за последствий блокирующих санкций в отношении российских нефтяных компаний, — комментирует Потавин.