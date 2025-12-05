После праздников: какую величину инфляции ожидают в начале 2026 года

Пиковый период роста потребительских цен в России с большой долей вероятности придется на начало следующего года. Такой прогноз дал первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов. По словам топ-менеджера, уровень инфляции в 2026 году будет выше 5%, то есть до таргета в 4% замедлиться не удастся. Насколько это реалистичный прогноз, какого роста цен в 2026 году ждут эксперты и какие профляционные и дефляционные факторы будут действовать — читайте в статье «Известий».
Фактор последнего месяца
По данным Минэка, инфляция в годовом выражении составила в конце ноября 6,92%.
Декабрь — традиционно месяц разгона инфляции. Например, с 2017 по 2024 год рост цен в последний месяц года составлял 0,76%, тогда как для достижения таргета в 4% необходимо, чтобы показатель не превышал 0,54%, это следует из расчетов Банка России.
Что разгоняет и тормозит инфляцию
Опрошенные «Известиями» эксперты сходятся на том, что в декабре 2025 года инфляцию сдерживает замедление динамики внутреннего спроса. Оно вызвано высокой ключевой ставкой, а следовательно, и дорогими кредитами.
На темпы роста цен влияют и новые факторы, которых не было, к примеру, в прошлом году, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.
— Это и утильсбор по новым правилам, и повышение ставки НДС с 20% до 22% с 2026 года, и изменения в налоговом администрировании, что предполагает увеличение нагрузки на бизнес, — говорит она.
Заметное влияние на уровень инфляции оказал рост цен на моторное топливо, вызванный внеплановыми ремонтами на НПЗ, уверен ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.
— Однако в 2026 году влияние этого фактора может снизиться, так как уже сейчас цены начали постепенно снижаться, — говорит он.
«Ключевой» фактор
Базовый прогноз Банка России по итогам октябрьского заседания предполагает возможность как сохранения ключевой ставки на текущем уровне (16,5%), так и ее небольшого снижения. Впрочем, как отмечают опрошенные эксперты, до ближайшего заседания Совета директоров Банка России 19 декабря могут быть опубликованы данные, которые повлияют на решение.
Главный аргумент за снижение ключевой ставки — замедление инфляции. По данным Росстата, в годовом выражении этот параметр опустился ниже прогнозируемой отметки в 7% — до 6,92%. А, согласно базовому прогнозу регулятора в октябре, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 13−15%.
На ближайшем заседании ЦБ 19 декабря, вероятно, снизит ставку на 0,5 п.п., подчеркивая следование за трендом на замедление инфляции, прогнозирует старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.
— В 2026 году также будет неплохой потенциал для снижения ставки, однако этот процесс может растянуться на весь год и проходить плавно, без резких изменений. ЦБ ориентируется на устойчивость инфляционных трендов, перестраховывается, учитывает риски высокой неопределенности. Диапазон средней ключевой ставки в базовом сценарии в следующем году будет 13−14%, но в случае устойчивости дезинфляционных трендов, отсутствия серьезных внешних шоков и стабильного курса рубля видим потенциал для еще большего снижения — до 11−13%, — полагает эксперт.
Никита Бредихин ожидает снижения ключевой ставки до 12−13% в 2026 году, а при достижении целевого уровня инфляции в 4% — до 10−12%.
— Основная сложность заключается в том, чтобы сохранить ставку достаточно высокой и не вызвать нового витка роста инфляции и избыточного увеличения темпов кредитования после смягчения ДКП, — утверждает он.
Курс рубля в декабре 2025 года и в 2026 году
По итогам ноября курс рубля продолжил сильную динамику по отношению к другим мировым валютам. В паре с долларом курс рубля окреп на 3,8%, завершив месяц на отметке 77,61 — это минимальное значение с середины июля.
Основными факторами укрепления национальной валюты в ноябре аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин назвал повышенные уровни ключевой ставки ЦБ РФ, обнадеживающие новости по геополитике, которые дают надежды на скорое урегулирование военного конфликта в Украине, а также сохранение избытка предложения валюты на рынке.
Крепкий рубль создает предпосылки к снижению спроса на иностранную валюту у части инвесторов, населения и бизнеса.
— В декабре перечисленные факторы сохранят свое влияние. По всей видимости, Центробанк на заседании 19 декабря может еще раз снизить ставку на 0,5%, до 16% годовых. Но этого будет недостаточно, чтобы повлиять на позиции рубля. Ожидаются и повышенные бюджетные расходы, часть денег из которых может пойти на закупку импорта, что может как минимум остановить укрепление рубля. Также в декабре объемы продажи экспортной выручки могут снизиться из-за последствий блокирующих санкций в отношении российских нефтяных компаний, — комментирует Потавин.
Согласно прогнозу аналитиков компании, пара доллар — рубль в декабре будет торговаться в диапазоне 77−83 рублей.
Укрепление курса рубля ведущий научный сотрудник лаборатории финансовых исследований Института Гайдара Алексей Ведев связывает прежде всего с положительным сальдо счета текущих операций.
— А кроме того, фактор процентного арбитража. Крайне высокие ставки по облигациям привлекают капитал, в том числе из недружественных стран, и повышают спрос на рубль. При этом население предъявляет меньший спрос на иностранную валюту из-за рисков, связанных с замороженными счетами и возможными ограничениями на обмен валюты для российских граждан. Помимо прочего, Минфин в этом году покупает валюту меньшими объемами, что снижает давление на рубль, — объяснил респондент издания.
По его подсчетам, торговый валютный коридор стабилизируется на уровнях 75−82 рублей за доллар и сохранится в таком виде в следующем, 2026 году.
По оценке аналитика Go Invest, в 2026 году курс юаня поднимется до 13−13,3 рублей, а доллара — до 92−94 рублей.
— Сейчас крепкий рубль сдерживает рост инфляции, но по мере ослабления рубля стоимость импорта будет расти, что выступит проинфляционным фактором, — заключает Бредихин.
Согласно прогнозу Владимира Еремкина, до конца 2025 года вряд ли рубль ждут большие потрясения, поэтому курс будет находиться в диапазоне 77−81 рублей за доллар.— В 2026 году можно ожидать ослабления национальной валюты до диапазона 90−100 рублей. Рубль остается чувствительным к заметному смягчению ДКП, которое является базовым сценарием в следующем году, а также находится в зависимости от состояния внешней торговли и санкционной политики западных стран, — говорит собеседник издания.
Прогнозы по инфляции в России
Тренд по инфляции в России Алексей Ведев оценил как нисходящий.
— По итогам 2025 года инфляция будет в районе 7% или чуть ниже. Прогноз на 2026-й — около 5%. Снижение показателя связано прежде всего с тем, что в этом году доминировала продовольственная инфляция, — рассуждает эксперт.
По его словам, рост потребительского спроса начнет замедляться сейчас и продолжит в следующем году, так как заработные платы будут увеличиваться более умеренными темпами.
Продовольственная инфляция имеет циклический характер, и есть основания полагать, что она продолжит снижаться. Влияние на тренд, в частности, окажет контроль цен на товары первой необходимости, полагает аналитик.