После Аляски. Курс рубля может войти в зону волатильности

Эксперт отметила, что помимо геополитических факторов на валюты влиял другой фактор, который оказался превалирующим.
«На минувшей неделе важным событием для валютного рынка стало обнуление нормативов обязательной репатриации и продажи валютной выручки для российских экспортеров. Решение правительства от 14 августа, по заявлению властей, связано с укреплением и стабилизацией курса российской национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью», — отметила аналитик.
Хотя это значительное изменение в монетарной политике, мы не ожидаем существенного влияния на курс рубля в краткосрочной перспективе, так как экспортеры в последнее время и без того продавали валютную выручку в объемах, превышающих установленные нормативы.
Тем не менее, это может оказать влияние в долгосрочной перспективе с ростом импорта и сокращением продаж валюты Банком России. «Напомним, в 2026 году Банк России запланировал отменить операции по продаже валюты на 1,5 трлн рублей», — пояснила она.
В ближайшее время волатильность валютного рынка может повыситься на фоне нового витка переговоров, а диапазон колебаний рубля может заметно возрасти до уровней 75−85 рублей за доллар США, ожидает эксперт.
Тем не менее вне зависимости от исхода переговоров мы не ожидаем изменений конъюнктуры для российской валюты в моменте — блокировки счетов не будут сняты, санкционные ограничения также продолжат оказывать влияние на курс рубля.
«При наиболее позитивном сценарии снизится риск в отношении российских активов. Это сможет привлечь нерезидентов, по аналогии с ситуацией в начале года, когда начался переговорный процесс после вступления Дональда Трампа на должность президента США», — резюмирует Пырьева.