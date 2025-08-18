Пошли ва-банки: власти готовят меры поддержки спроса на жилье

— Размер комиссий при выдаче льготной ипотеки в 2025 году варьировался и в среднем мог составлять порядка 5−10% и больше от суммы кредита. Он зависел от банка и условий конкретной программы. Фактически механизм применялся для того, чтобы банки продолжали выдавать такие кредиты. Однако подобные комиссии повышали стоимость ссуд, ограничивая их доступность для граждан. В том числе поэтому было принято решение их отменить. При этом следует понимать, что, не получая выплат по комиссиям, банки потеряли интерес к выдаче льготных ипотек и стали строже рассматривать заявки, — добавил Дмитрий Тортев.