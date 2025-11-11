Ричмонд
Пошли на хитрость: китайские автоконцерны нашли способ обходить новый утильсбор в РФ

Дилеры авто из КНР снижают мощность моторов, чтобы обойти повышенный утильсбор.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Baza, китайские дилены на авторынке обнаружили легальный способ обхода увеличенной ставки утилизационного сбора в России.

В частности, модель Chery Arrizo 8 в Китае изготавливают с двигателями мощностью 186 л. с., однако в РФ эти автомобили прибывают с моторами 150 л. с. из-за перепрошивки программного обеспечения, после чего можно будет вернуть изначальную мощность.

Более половины дилерских центров в Москве специализируются на изменении ПО Chery, JAC, Geely, Changan и иных китайских брендов. Там можно перепрограммировать машину с, например, 150 до 200 л. с. На дальнейшее использование авто это влияния не окажет.

Отмечается, что чип-тюнинг двигателя используется уже давно. На законодательном уровне поменять мощность машины таким образом можно. Лучше проводить вмешательства у официальных дилеров, чтобы не испортить автомобиль.

До вступления новых правил утильсбора осталось меньше 20 дней: с 1 декабря заработают новые расчеты начисления утильсбора. Компании по пригону машин уже рассчитывают утильсбор по новым правилам. По старой стоимости привезти авто уже не получится.

