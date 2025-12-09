Пошел в разброс: разрыв цен между новостройками и вторичным жильем достиг 84%

Разрыв цен на новые и готовые квартиры достиг 84%. В III квартале этого года такой показатель был в Центральной России, следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия». Из-за разгона цен на первичное жилье ипотека становится всё менее доступной для россиян — даже по семейной программе купить недвижимость сложно, ведь первоначальный взнос сейчас в среднем составляет 29%. При этом исправиться дисбаланс может только при подорожании вторички — она может прибавить в стоимости уже в течение 2026-го. Как изменится рынок жилья в следующем году — в материале «Известий».