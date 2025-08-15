Подсчитали, прослезились: сколько потеряли американские компании из-за ухода из России

— Это связано с ущербом, который нанесло отсутствие тех или иных игроков конкретной отрасли. И если санкции стали драйвером для развития российских брендов одежды, а также для импортеров из Казахстана и Турции (по большому счету, нам есть во что одеться), то уход экспертизы аудиторов большой четверки (Deloitte, KPMG, PwC и EY) лишило ориентиров рынок аналитических услуг. А с учетом всеобщего роста цен, инфляции, волатильности валют и прочих факторов подсчет может быть очень приблизительным, — говорит она.