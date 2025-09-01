Попавший под санкции ЕС китайский банк остановил расчеты с Россией

Причиной стало введение санкций Европейским союзом в отношении банка 19 июля. В ЕС утверждают, что банк предоставлял услуги, связанные с криптоактивами, что якобы способствовало обходу антироссийских ограничений. С 9 августа гражданам и организациям из Евросоюза запрещено участвовать в любых операциях с этим китайским банком.