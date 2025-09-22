Попали под утиль: кому придется доплатить за растаможку приобретенных машин

Ожидаемое в ноябре повышение утильбора может обернуться существенными финансовыми потерями для россиян, уже заказавших и оплативших автомобили за рубежом. Им придется доплатить за растаможку суммы, которые в сотни раз превышают те, на которые они изначально рассчитывали. Речь идет о сотнях тысяч, а в некоторых случаях и о миллионах рублей, которые надо будет заплатить за уже приобретенную машину, чтобы ее можно было поставить на учет в России. Общественники обратились в правительство с просьбой пересмотреть и доработать предлагаемые изменения в правилах расчета утильсбора. Подробности — в материале «Известий».
«Я ночами не сплю»
Россияне, заказавшие и уже оплатившие машины за рубежом, рискуют столкнуться с существенными доплатами за уже приобретенные автомобили в случае вступления в силу изменений правил расчета утилизационного сбора. Многие оформили заказ и оплатили автомобиль еще до того, как соответствующий проект постановления правительства был официально опубликован. Теперь такие покупатели опасаются, что их машины не успеют прибыть в Россию до введения новых правил.
Виктория из Новороссийска рассказала «Известиям», что в сентябре 2025 года ее семья заказала из Китая автомобиль Hyundai Custo за 2 млн рублей — теперь, если ставку утильсбора повысят, им придется заплатить еще около миллиона.
— Я в положении, у нас будет первый ребенок, очень долгожданный. Мы с мужем хотим многодетную семью. Живем вместе с моими родителями, решили, что нам нужна большая машина. Вариант заказать авто из Китая показался нам выгодным, и мы нашли компанию, которая подобрала нам автомобиль. Но возникла путаница с комплектацией. Мы договорились с автосалоном, что они доделают всё, что должно быть по списку, к декабрю. Мы готовы были подождать, — рассказала она.
По словам женщины, она узнала о планируемом повышении ставки утильсбора на следующий день после того, как оплатила инвойс.
— Мы договорились, что машину «сделают» до 1 декабря, потом отправят в Россию, она две-три недели будет идти. Получается, мы уже не вписываемся в сроки, если законопроект примут. В лучшем случае утильсбор составит от 900 тыс. до 1 млн рублей — это космическая сумма. В итоге утильсбор выйдет в половину стоимости машины. Агент сказал, что автомобиль уже выкуплен и ничего не сделаешь — мы стали заложниками ситуации. Думаю, нам придется брать кредит с баснословными процентами. У нас скоро появится ребенок, не знаю, как мы будем всё выплачивать. Слезы на глаза наворачиваются, — с трудом сдерживала эмоции женщина.
Михаил из Иркутска в конце августа 2025 года приобрел гибридный минивэн Nissan Serena на аукционе в Японии через посредника. Машина обошлась ему в 1 млн 250 тыс. рублей.
— Я купил этот автомобиль до размещения проекта постановления о повышении утильсбора. Расчетная стоимость — 1 млн 250 тыс. рублей. Мощность у него небольшая — 116 л.с. (для гибридов порог льготных ставок планируется снизить до 80 л.с. — «Известия»). Я не уверен, что машина успеет поступить до 1 ноября в Россию: они обычно идут из Японии более двух месяцев, — рассказал он.
Мужчина отметил, что по новым ставкам утильсбор составит 1 млн 200 тыс. рублей — это почти равно цене самого автомобиля.
— У меня нет денег, чтобы забрать машину — я потеряю и автомобиль, и деньги. Авто уже выкуплено, оно в транзите. Я потеряю 1 млн рублей и останусь ни с чем. Я нервничаю, ночами не сплю, всеми способами пытаюсь достучаться до властей и общественности, чтобы разрешить ситуацию, — рассказал свою историю житель Иркутска.
Юрий из Екатеринбурга купил такой же минивэн в сентябре 2025 года. Автомобиль 2018 года выпуска обошелся мужчине в 800 тыс. рублей, а размер утильсбора по новым правилам может составить даже больше — до 1 млн 200 тыс. рублей.
— У моего старшего ребенка диагноз ДЦП, у младшего сына тоже заболевание. Нашей семье нужен микроавтобус, чтобы возить детей. Я приобрел автомобиль за 800 тыс. рублей. Со всеми расходами по перевозке из Японии во Владивосток, с растаможкой и утильсбором машина должна была обойтись нам примерно в 1 млн 200 тыс. рублей. Но, согласно новым расчетам, только один утильсбор составит 1 млн 300 тыс. рублей, — отметил мужчина.
По его словам, машина прибудет из Японии не раньше середины ноября.
— Я уже неделю не сплю, мы все как на иголках. Либо я потеряю 800 тыс. рублей, либо придется заплатить еще больше миллиона сверху. При этом инвойс выписан не на мое имя, а на имя посредника, который оказывал мне услуги по подбору авто. В Екатеринбурге нет банков, которые бы работали с Японией, оплата автомобилей на аукционе производится через посредников — на свой страх и риск, — заметил он.
Собеседники «Известий» предоставили редакции копии инвойсов и других документов, подтверждающих приобретение данных машин.
Вал обращений
За неделю, прошедшую с момента опубликования на официальном портале правительства проекта постановления об изменениях порядка расчета утильсбора, на почту Национального автомобильного союза пришли «тысячи обращений на эту тему», рассказал «Известиям» вице-президент НАС Антон Шапарин. Он поделился примерами таких обращений: «Купил машину в Китае 11 сентября, до новости о повышении утильсбора. Скажите, если машина не успеет прийти до повышения, что мне делать? Двое детей и ипотека, финансово семья не потянет такие нововведения».
— Поток писем только нарастает. До людей постепенно доходит весь трагизм ситуации, в которой они могут оказаться, — рассказал «Известиям» Антон Шапарин.
В Федеральной таможенной службе РФ «Известиям» сообщили, что ввоз автомобилей на Дальнем Востоке в регионе деятельности Уссурийской таможни увеличился в 5,2 раза. С начала сентября таможенники оформляют порядка 300 машин в день. Всего за восемь месяцев 2025 года в регионе оформлено более 32,6 тыс. автомобилей, ввезенных физлицами для личного пользования, отметили в ведомстве.
В ФТС РФ сообщили, что в связи с ростом импорта автомобилей для личного пользования на Дальнем Востоке принимаются меры по увеличению штата отдела оформления за счет внутренних перераспределений и привлечения сотрудников из других подразделений таможни. Состав смены увеличен вдвое — до 16 человек. Это позволит ускорить процесс оформления и сократить срок выпуска автомобилей.
— Имея такую динамику оформления транспортных средств для личного пользования, к концу года прогнозируем оформление порядка 70 тыс. автомобилей. Это в четыре раза превысит показатель 2024 года, — подчеркивает начальник Уссурийского таможенного поста Евгений Хитренко.
Пишите письма
В связи с огромным числом обращений автовладельцев Национальный автомобильный союз (НАС) направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина письмо (копия имеется в распоряжении редакции) с просьбой отправить предложенный Минпромторгом проект о повышении размера утильсбора на доработку. Как следует из документа, «резкие изменения конечной стоимости могут сделать невозможной уплату утилизационного сбора, автомобили могут остаться на складах временного хранения».
Кроме того, отмечается в письме, из-за разницы критериев, по которым происходит растаможивание автомобилей юридическими и физическими лицами, последним после вступления в силу новых размеров утильсбора придется заплатить за таможенную очистку машины даже больше, чем юрлицам.
Он напомнил, что по действующему законодательству размер пошлины на новый (до трех лет) автомобиль, ввезенный юрлицом, составляет 15% от таможенной стоимости машины. Если ТС импортировано физлицом, то в зависимости от таможенной стоимости автомобиля оплате подлежит пошлина в размере 48−54%, но не менее €2,5−5,5 за куб. см рабочего объема мотора, отметил вице-президент НАС. Сейчас такой подход с низким утильбором, но высоким таможенным платежом для «физиков» и высоким утильсбором и низкими пошлинами для «юриков» позволяет сохранить относительный паритет, отмечает он.
В качестве примера Антон Шапарин привел модель Toyota Camry с мотором объемом 2498 куб. см, мощностью 200 л.с. и условной таможенной стоимостью $27 тыс. Сейчас на нее совокупные платежи (пошлина и утильбор) для физлица составляют 1,375 млн рублей, а для юрлица (пошлина, утильбор и акциз, без учета НДС) — 2,88 млн рублей.
«Известия» совместно с НАС подсчитали, во сколько обойдется полная таможенная очистка такой «Камри» с 1 ноября. Так, импортер — юридическое лицо должен будет заплатить в казну в общей сложности 2,423 млн рублей (336,8 тыс. — таможенная пошлина, 1,97 млн рублей — утильсбор и 116,6 тыс. рублей — акциз, без учета НДС). Импортеру — физическому лицу придется заплатить уже 3,33 млн рублей (1,36 млн рублей в виде пошлины и 1,97 млн рублей в качестве утильсбора) — на 906,6 тыс. рублей больше, чем юрлицу.
Средний срок доставки автомобиля, предлагаемый сегодня на рынке, составляет порядка 30 дней для моделей производства КНР или Южной Кореи и порядка 48 дней для моделей производства европейских стран, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. Проект нормативно-правового акта разработан и размещен на портале regulation.gov.ru заранее с учетом данных сроков, подчеркнули в ведомстве.
— При этом решение о необходимости дальнейшей разработки проекта будет приниматься с учетом полученных заключений и предложений по итогам проведения процедуры оценки регулирующего воздействия и общественного обсуждения, — заявили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.
По справедливости
Любое изменение правил должно быть в пользу граждан, а не во вред им, а сами решения должны быть справедливыми, отметил в разговоре с «Известиями» глава партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. Он напомнил, что СРЗП выступала против бесконечных повышений утильсбора, который бьет по карманам граждан и приводит к снижению числа продаж автомобилей в России.
— Фактически это не сбор, а налог с продаж, который платят люди при покупке автомобиля. К реальным затратам на утилизацию он имеет очень отдаленное отношение. Мы предлагаем отменить утильсбор на бюджетные, самые массовые автомобили и оставить его для реально дорогих и мощных иномарок. Дополнительно введем налог на роскошь для таких авто. Подчеркну, речь идет о лимузинах, спорткарах и в целом машинах премиум-сегмента, — заявил «Известиям» Сергей Миронов.
— Я убежден, это должно распространяться только на тех, кто заказал и купил автомобиль после официального вступления в силу нового порядка расчета. Но, повторю, мы против того, чтобы утильсбор платили все автовладельцы. Так мы не поможем ни гражданам, ни своему автопрому, — заявил Миронов.
Большинство современных автомобилей имеют мощность более 160 л.с., это машины самого массового и востребованного сегмента, прежде всего семейные кроссоверы и минивэны, седаны, напомнил Антон Шапарин. Импортные электромобили и гибриды станут абсолютно недоступными из-за кратного подорожания, полагает он.
— В случае принятия предложенных поправок только историки будут изучать, из каких стран россияне до ноября 2025 года импортировали машины. При этом локализовать получится только ограниченное количество моделей, что автоматически приведет к сужению рынка. Без конкуренции со стороны ввоза на физлиц российские автозаводы неминуемо поднимут цены. Вырастет стоимость и на вторичном рынке. Всё это резко подстегнет инфляцию, борьбу с которой наш президент ставит в число приоритетов, — заявил Антон Шапарин.
Отдельно повышение ударит по тем тысячам россиян, которые заказали автомобили за рубежом и уже оплатили их, считает эксперт. По его словам, поставка занимает три-шесть месяцев, в условиях ажиотажа и перегрузки логистических каналов сроки могут еще увеличиваться. Такие граждане могут столкнуться с тем, что им придется оплачивать колоссальный утильсбор, что для многих будет просто невозможно, полагает вице-президент НАС.
Подорвать доверие
Нынешняя ситуация с тысячами автовладельцев, купивших машину за рубежом и рискующих не успеть ввезти ее до возможной даты повышения утильсбора, полностью аналогична той, что была в 2023 году, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
— Два года назад было принято решение отсрочить введение новых правил для таких граждан. Думаю, что сейчас необходимо дать возможность тем, кто уже купил машину, но не успевает ее ввезти, не переплачивать миллионы. Например, перенести дату введения новых правил на 1 января 2026 года. В противном случае избежать роста социальной напряженности будет очень сложно, — заявил он «Известиям».
Пересмотр и доработка уже озвученных планов по изменению правил начисления и размеров утильсбора в интересах самого государства, уверен член президиума общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто. Практика показала, что, несмотря на рост ставок этого сбора в прошлом году, поступления от него в бюджет сократились, напомнил он.
— Помимо возможных финансовых потерь, возможны и репутационные. Если всё останется без изменений и предложение по утильсбору будет принято в нынешнем виде, это может серьезно подорвать доверие к правительству, — полагает Игорь Моржаретто.
Судиться бессмысленно
Шансы добиться каких-либо компенсаций в гражданском суде из-за финансовых потерь вследствие изменения условий расчета утильсбора практически нулевые, отмечают юристы. Требовать в этом случае у государства возмещения убытков в судебном порядке, по мнению гендиректора Национальной юридической компании «Митра», члена совета Международной ассоциации юристов и консультантов Юрия Мирзоева, бесперспективно.
— На основании п. 3 ст. 24.1 закона «Об отходах производства и потребления» плательщиками утилизационного сбора являются лица, которые осуществляют ввоз транспортных средств в РФ. Соответственно, именно с ввозом транспортного средства на таможенную территорию закон связывает обязанность по расчету и уплате утилизационного сбора. Следовательно, дата заключения договора купли-продажи автомобиля не важна, — пояснил он.
Резкие изменения фискальных правил всегда подрывают доверие к институтам и создают правовой риск, отмечает адвокат, партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Елена Якушева.
— Для государства разумнее предусмотреть переходный период, чем столкнуться с волной жалоб и исков, расторжением договоров. В противном случае проблема выйдет за рамки частных историй и превратится в вопрос системной защиты добросовестных ожиданий граждан, — считает она.