Попали под утиль: кому придется доплатить за растаможку приобретенных машин

Ожидаемое в ноябре повышение утильбора может обернуться существенными финансовыми потерями для россиян, уже заказавших и оплативших автомобили за рубежом. Им придется доплатить за растаможку суммы, которые в сотни раз превышают те, на которые они изначально рассчитывали. Речь идет о сотнях тысяч, а в некоторых случаях и о миллионах рублей, которые надо будет заплатить за уже приобретенную машину, чтобы ее можно было поставить на учет в России. Общественники обратились в правительство с просьбой пересмотреть и доработать предлагаемые изменения в правилах расчета утильсбора. Подробности — в материале «Известий».