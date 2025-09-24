Попали под раздачу: стоит ли ловить момент для покупки бумаг ВТБ

Зачем ВТБ выпустил новые акции?
Решение об эмиссии акций не было спонтанным. В 2024 году ВТБ выплатил щедрые дивиденды, хотя ранее предполагалось, что до 2026-го банк будет накапливать капитал. Такой шаг позволил государству, как основному акционеру пополнить бюджет, но это обернулось снижением норматива достаточности капитала у самого банка. По сути, менеджмент оказался перед выбором: либо ужесточать кредитную политику и ограничивать рост бизнеса, либо привлекать капитал через рынок.
Был выбран второй вариант. Размещение прошло с дисконтом около 6% к рыночной цене (67 рублей против 71), что вполне типичным для крупных допэмиссий. Для инвесторов это стало своего рода компенсацией за риск размывания долей. В результате уставный капитал банка вырос на 23,5%, а объем привлеченных средств достиг 85 млрд рублей. Для российского банковского сектора это беспрецедентная по масштабу сделка последних лет.
Задача допэмиссии не сводится только к «латанию дыр» в капитале. ВТБ преследует сразу несколько целей. Во-первых, это поддержка достаточности собственных средств выше минимальных уровней, что важно для продолжения активной кредитной экспансии. Во-вторых, расширение свободного обращения акций (free float) и повышение их ликвидности: ВТБ исторически уступал Сбербанку по этим параметрам, и увеличение доли бумаг в свободном обращении позволит улучшить позиции в индексах Мосбиржи. Кроме того, при прогнозируемой чистой прибыли в 500 млрд рублей в 2025 году и 650 млрд рублей в 2026 году банк сможет уверенно претендовать на место в числе лидеров российского рынка не только по объемам бизнеса, но и по финансовой устойчивости.
Очевидно, что банк провел допэмиссию для привлечения дополнительного капитала: особенно, после выплаты высоких дивидендов. Поскольку дисконт был не слишком большим — 5−10%: эмиссия пользовалась спросом. Локальное давление на акции она оказала, но в долгосрочной перспективе, на мой взгляд, акции банка недооценены, то есть будут расти выше рынка.
Почему бумаги ВТБ подешевели и как долго это продлится?
Любое увеличение количества акций в обращении обычно вызывает локальное снижение котировок. Это классический эффект размывания долей: одна и та же прибыль распределяется на большее количество бумаг. Неудивительно, что рынок встретил новость о размещении понижением цены. По оценкам экспертов, нисходящее давление может сохраняться до конца сентября. Причина не только в самой эмиссии, но и в общем фоне: инвесторы нервничают из-за обсуждаемого повышения НДС с 20% до 22%, возможного 19-го пакета санкций и ужесточения внешнеполитической риторики. В таких условиях интерес к рисковым активам закономерно снижается. Тем не менее событие уже во многом «отыграно» рынком. Дальнейшего серьезного снижения ждать не стоит, а разворот тенденции возможен в горизонте 2−4 месяцев, начиная с конца ноября. Добавим, что исторически подобные коррекции для банковских бумаг носят временный характер.
«В этих условиях высоко разместиться было достаточно тяжело. Тем не менее ВТБ закрыл свою потребность в дополнительной эмиссии, которая была необходима из-за риска нарушения нормативов. Основная задача банком выполнена, однако стоимость размещения в первую очередь определялась рыночной конъюнктурой — дороже привлечь средства, видимо, не было возможности», — так оценивает текущую ситуацию заместитель Предправления ПАО «РосДорБанк» Вадим Осокин.
Однако акции ВТБ остаются заметно недооцененными. Их дисконт к среднему значению P/BV (отношение рыночной цены акции к балансовой стоимости) по российскому банковскому сектору превышает 80%. Это значит, что в случае нормализации макроэкономической обстановки бумаги могут показывать опережающую динамику по сравнению с рынком. «По нашему мнению, до конца сентября понижательный тренд в акциях ВТБ сохранится. А вот в течение 2−4 месяцев, то есть с конца ноября текущего года и почти до конца 1 квартала 2026 года можно будет ждать возобновления роста в этих акциях», — полагает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.
Перспективы эмитента
Основной вопрос для динамики котировок в ближайшие 12−18 месяцев — сможет ли ВТБ подтвердить заявленные прогнозы. Менеджмент рассчитывает на чистую прибыль в 500 млрд рублей в 2025 году и 650 млрд рублей в 2026-м. При этом банк ожидает роста чистой процентной маржи почти вдвое — с 1,5% летом 2025 года до 2,7−2,8% в 2026 году.
Ключевой фактор — политика Банка России. По оценке экспертов, снижение ключевой ставки на 1 п.п. увеличит рентабельность капитала ВТБ (ROE) на 44 б.п. Менеджмент ожидает роста чистой процентной маржи с 1,5% в середине 2025 года до 2,7−2,8% в 2026-м. Важную роль здесь сыграет и дивидендная политика. Формально банк планировал возобновить выплаты не раньше 2026 года, но после щедрого распределения прибыли в 2024-м, вероятность новых дивидендов в 2025-м возросла.
Государство, которому банк принадлежит, заинтересовано в поступлениях от дивидендов, в том числе для финансирования «Объединенной судостроительной корпорации», находящейся на балансе ВТБ. Если прогнозы будут выполнены, акции получат мощный драйвер роста. Кроме того, акции банка остаются значительно недооцененными относительно соответствующего сектора экономики: их дисконт по отношению рыночной цены акции к балансовой стоимости компании превышает 80%. Это создает потенциал для переоценки в случае нормализации рыночной обстановки.
Риски, которые стоит учитывать
Оптимистичный сценарий не отменяет возможных угроз. Главный риск — сохранение высокой ключевой ставки на протяжении 2025 года. Это не только ограничивает рост кредитования, но и ведет к увеличению числа проблем у заемщиков, что потребует создания дополнительных резервов и снизит чистую прибыль.
Второй фактор — геополитика и изменения в законодательстве. Российский рынок остается чувствительным к любым новым санкциям и налоговым изменениям. На фоне внешних шоков акции ВТБ могут вновь оказываться под давлением, даже несмотря на фундаментальную недооцененность. Наконец, сама проблема достаточности капитала у ВТБ пока не снята полностью. Допэмиссия закрыла текущую потребность, но при агрессивном росте активов в будущем банку могут понадобиться новые шаги для поддержания уровня денежных нормативов.
Потенциально возможное удержание ключевой ставки на высоких уровнях в течение текущего и следующего годов могут привести к росту реструктуризаций и дефолтов, что может привести к увеличению объема резервов и давлению на прибыль банка. Также не исключаем отказ ВТБ от дивидендов в случае, если что-то пойдет не по их прогнозу. Ну и проблемы с достаточностью капитала пока никуда не исчезли. Российский рынок акций корректируется на негативных экономических и геополитических новостях, котировки акций могут быть и ниже. Однако по текущей оценке акции ВТБ могут быть интересны долгосрочным инвесторам, верящим в переход Банка России в более активный режим снижения ключевой ставки.
Что делать частным инвесторам?
Для краткосрочных инвесторов бумаги ВТБ остаются рискованным активом. До конца сентября вероятно сохранение нисходящей тенденции. Однако для инвесторов с горизонтом от года ситуация выглядит иначе: текущие цены дают редкую возможность войти в капитал одного из крупнейших банков страны с дисконтом к справедливой стоимости.
На горизонте 12−18 месяцев можно ожидать роста котировок выше 100 рублей, особенно при сценарии снижения ключевой ставки и сохранения темпов прибыли, прогнозируемых менеджментом. В долгосрочном портфеле бумаги ВТБ могут занять место стратегического актива с потенциалом дивидендных выплат уже в 2025—2026 годах.
«Дисконт присутствует, поскольку объем дополнительной эмиссии достаточно крупный — 85 млрд. рублей. В целом, считаем, что событие уже отыграно рынком, поэтому ожидать реакции уже не стоит. У нас “Позитивный” взгляд на акции ВТБ, на горизонте года ждем роста акции до 120 рублей за бумагу», — заключает Андрей Шаров, аналитик «БКС Мир инвестиций».
Да, краткосрочно рынок отреагировал снижением котировок. Но в более длинной перспективе у акций ВТБ есть все необходимое, чтобы показать рост выше рынка: недооцененность, укрепление финансовой базы и ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики. Для инвесторов, готовых принимать риски и смотреть вперед на 2−3 года, это хорошая возможность войти в историю восстановления одной из крупнейших банковских структур РФ.
В краткосрочной перспективе после размещения цена акций может испытывать давление из-за увеличения предложения на рынке и эффекта размытия. Однако в среднесрочной перспективе динамика будет зависеть от способности банка подтвердить свои прогнозы по прибыли и сохранить стабильную дивидендную политику, что важно для устойчивости котировок.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».