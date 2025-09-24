Попали под раздачу: стоит ли ловить момент для покупки бумаг ВТБ

Потенциально возможное удержание ключевой ставки на высоких уровнях в течение текущего и следующего годов могут привести к росту реструктуризаций и дефолтов, что может привести к увеличению объема резервов и давлению на прибыль банка. Также не исключаем отказ ВТБ от дивидендов в случае, если что-то пойдет не по их прогнозу. Ну и проблемы с достаточностью капитала пока никуда не исчезли. Российский рынок акций корректируется на негативных экономических и геополитических новостях, котировки акций могут быть и ниже. Однако по текущей оценке акции ВТБ могут быть интересны долгосрочным инвесторам, верящим в переход Банка России в более активный режим снижения ключевой ставки.