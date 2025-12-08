Инженерам в РФ не хватает уровня вузовской подготовки

Хотя инженерное образование почти полностью реализуется в государственных вузах (гораздо чаще, чем в других направлениях подготовки), уровень селективности в них низок. «Инженерное дело» — вторая после «сельского хозяйства» специализация по доле выпускников в неселективных вузах со средним баллом приема до 59 включительно за один экзамен (10,4%) и вторая после «образования и педагогических наук» специализация по доле выпускников вузов с селективностью ниже среднего (50%). При этом только 5,4% выпускников инженерных направлений окончили высокоселективные вузы со средним баллом приема на бюджетные и коммерческие места выше 80 за один экзамен.