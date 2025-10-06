Получите — расплатитесь: банки навязывают страховки с 18-кратной наценкой

Банки продают заемщикам страхование жизни, здоровья и финансовых рисков с наценкой в 18 раз. Это следует из данных Службы финансового уполномоченного, с которыми ознакомились «Известия». Такие продукты продают пакетом с потребительскими кредитами. Случаи кратного завышения реальной цены полисов есть у СНГБ, Металлинвестбанка, РСХБ, ПСБ. Навязывают и допуслуги, хотя по закону это запрещено с 2025-го. Число жалоб граждан на действия банков за полугодие выросло на 40%. Эксперты выступают за ужесточение санкций. Как быть клиентам в таких случаях — в материале «Известий».
Могут ли банки продавать допуслуги с кредитом
Крупные банки продают россиянам программы страхования жизни, здоровья и финансовых рисков по цене в 3−18 раз выше их реальной стоимости. Об этом говорится в материалах финомбудсмена по неприемлемым практикам за II квартал 2025 года. Такие продукты часто оформляют вместе с потребительской ссудой.
В материалах финансового уполномоченного приводятся примеры. Так, банк «Ак Барс» при заключении кредитного договора подключил заемщика к подобной программе стоимостью 490 тыс. рублей. При этом страховщику (для оплаты этого полиса) финорганизация передала лишь 43,6 тыс. Клиент СНГБ (АО «Сургутнефтегазбанк») за присоединение к программе коллективного страхования заплатил 905 тыс. рублей при фактической стоимости услуги 60,4 тыс. Похожая практика зафиксирована в АКБ «Металлинвестбанк» (61,1 тыс. против 3,3 тыс.). Аналогичные случаи выявлены в РСХБ, ПСБ и других.
Финомбудсмен указал банкам на несоразмерность платы за страхование — превышение стоимости в несколько раз по сравнению с реальной ценой.
Среди неприемлемых практик отмечается и склонение к приобретению услуг третьих лиц. В частности, автомобилистам навязывали программы техподдержки, эвакуации, мелкого ремонта стоимостью от 100 до 360 тыс. рублей. Если же клиент решал, что передумал и просил вернуть деньги, ему отказывали, ссылаясь на факт оказания услуги в момент подписания договора. Например, с такой ситуацией столкнулся заемщик Альфа-банка, который приобрел допуслуги на 360,2 тыс. рублей. Аналогичная практика зафиксирована в Локо-банке и ОТП Банке.
В таких кейсах оказывающие услуги компании не упоминаются в договоре с банком, который продал пакет. В результате на просьбу заемщика вернуть деньги за продукт кредитор отказывается, заявляя, что он не сторона той сделки, теперь он отвечает только за кредит. Например, с подобной ситуацией столкнулся клиент ВТБ. Это нарушает права потребителей — они имеют право на возврат платы за допуслугу при ее ненадлежащем оформлении по закону «О потребительском кредите (займе)», сообщают в службе финомбудсмена.
Наиболее частыми остаются и случаи, когда банки продают услуги по управлению процентной ставкой по кредиту, иными словами, по ее снижению. Стоимость опции порой обходится клиенту от 100 тыс. рублей и выше, следует из материалов службы.
— В январе-июне 2025 года количество жалоб на банки выросло на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 1,4 тыс. обращений, — сказала «Известиям» финансовый уполномоченный Светлана Максимова.
По ее словам, рост жалоб вызван в том числе и с увеличением числа споров, связанных с мошенническими действиями в отношении клиентов банков.
Можно ли вернуть купленную страховку или допуслуги
«Известия» спросили крупные банки и упомянутых игроков о подобных практиках и ценообразовании на допуслуги. В Газпромбанке заявили, что не получали писем от финомбудсмена. В Альфа-банке сообщили, что не получали в 2025-м решений службы, обязывающих удовлетворить требования потребителей. Там добавили, что количество обращений относительно допуслуг за последний год сократилось вдвое.
В цело в банках говорят, что предлагают клиентам дополнительные опции, соблюдая все требования.
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) не получает данных о продажах банков, поэтому не знает о практиках реализации страховых продуктов с наценкой, сказал «Известиям» вице-президент объединения Глеб Яковлев. По его словам, часто у клиента мало времени на выбор условий страхования при выдаче кредита. Но на сегодня предусмотренных законом мер достаточно, считает он. Например, с начала осени запрещены автоматические согласия на допуслуги — клиент подтверждает свое решение только письменно, напомнил Глеб Яковлев.
С 1 сентября 2025-го финорганизации больше не вправе навязывать дополнительные услуги без отдельного согласия клиента. Россияне могут отказаться от таких опций и потребовать возврата денег. Продавец услуг обязан сделать это в течение трех рабочих дней.
Рост жалоб не всегда отражает нынешнюю ситуацию на рынке, сказали «Известиям» в Банке России. Обращения к финомбудсмену связаны с имущественными спорами — например, по выплатам страхового возмещения по договорам, заключенным в прошлом, добавили в регуляторе. В материалах службы есть договоры, заключенные в отдельные периоды 2023-го, 2024 года, но присутствуют и обращения по сделкам этого года.
В ЦБ отметили, что ранее финорганизации обходили «период охлаждения» на рынке автокредитования — услуги считались оказанными сразу при продаже и не подлежали возврату. Проверки подтолкнули игроков к принятию меморандума о принципах добросовестного кредитования. Это существенно снизило число претензий. В 2025 году число жалоб на навязывание допуслуг при кредитовании сократилось вдвое, сообщили в регуляторе. Тем не менее в январе-августе этого года их было 693.
Банки обязаны информировать заемщиков о допуслугах, периоде охлаждения для отказа от них и о возврате части страховой премии при досрочном погашении кредита, напомнили в Центробанке.
Справка «Известий»
Период охлаждения — это время, в течение которого клиент может отказаться от приобретенного продукта. В сфере страхования он обычно составляет 14 дней, для страховок по кредитам — 30. В РФ с 1 сентября 2025 года действует период охлаждения для потребкредитов, микрозаймов и кредиток: четыре часа для сумм от 50 до 200 тыс. рублей, 48 часов — свыше 200 тыс.
Как бороться с неприемлемыми практиками
Не секрет что заемщики соглашаются на дополнительные услуги ради получения кредита, отметил гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. По его словам, именно для таких случаев и внедрен период охлаждения.
Высокая стоимость страховки при ее низкой фактической премии — типичная практика, рассказала замруководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Алла Храпунова. При этом, по ее мнению, рост числа жалоб скорее отражает повышение правовой грамотности граждан. Раньше многие не знали, что спор можно урегулировать через финомбудсмена.
— Закон предусматривает период охлаждения для всех допуслуг, но не все потребители успевают осознать, что приобрели ненужный продукт. Это серьезная проблема, — считает эксперт.
По ее мнению, решить ее можно с помощью ужесточения финансовых санкций. Власти давно обсуждают повышение штрафов для банков до 1% от средств капитала.
Кроме того, с прошлого года покупатель может требовать возврата денег от банка, через который была продана услуга. Такие изменения эффективны, так как именно угроза рублем может повлиять на кредиторов, подчеркнула Алла Храпунова.
Потребителям важно помнить о праве на оспаривание, отмечает эксперт. Сначала следует направить претензию в компанию — фактического продавца услуги, затем — в банк, через который она была оформлена. В случае их отказа уже обратиться в ЦБ и к финомбудсмену. Эксперт также рекомендует внимательно читать все документы до подписания.