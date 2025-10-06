Получите — расплатитесь: банки навязывают страховки с 18-кратной наценкой

Банки продают заемщикам страхование жизни, здоровья и финансовых рисков с наценкой в 18 раз. Это следует из данных Службы финансового уполномоченного, с которыми ознакомились «Известия». Такие продукты продают пакетом с потребительскими кредитами. Случаи кратного завышения реальной цены полисов есть у СНГБ, Металлинвестбанка, РСХБ, ПСБ. Навязывают и допуслуги, хотя по закону это запрещено с 2025-го. Число жалоб граждан на действия банков за полугодие выросло на 40%. Эксперты выступают за ужесточение санкций. Как быть клиентам в таких случаях — в материале «Известий».