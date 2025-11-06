Польша ведет переговоры об импорте СПГ из США для Украины

По информации одного из собеседников агентства, официальные лица ожидают, что о совместной декларации об увеличении импорта будет объявлено после встречи сторон на трансатлантической энергетической конференции в Афинах позднее на этой неделе. Источник отметил, что после этого начнутся дискуссии об условиях поставок Словакии.