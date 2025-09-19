Положение и вычитание: в России может стать на 100 тыс. больше малоимущих

Число малоимущих в России может вырасти на 100 тыс. Это произойдет, если примут во внимание рекомендации экспертов ВНИИ труда, которые предложили учитывать «чистый» доход при назначении поддержки нуждающимся. Это увеличит число получателей выплат на 10−20%. Сейчас малоимущими признаются те, чьи доходы ниже прожиточного минимума региона, но сумма берется до вычета налогов. Поможет ли новый подход снизить число отказов и уменьшить стимул к использованию серых схем для получения помощи — в материале «Известий».
Кто считается малоимущим в России
Сегодня в России малоимущими признают одиноких граждан и семьи, чей среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума (федеральный ПМ в 2025 году — 17,7 тыс. рублей). Этот статус необходим для получения господдержки. Однако при его назначении учитывается заработок до вычета налогов. В результате часть людей, чья зарплата формально чуть выше из-за расчета «гросс», лишается права на помощь.
В связи с этим ведущий научный сотрудник ВНИИ труда Ольга Селиванова и заслуженный работник Минтруда, советник гендиректора института Александр Разумов предлагают исключить налог на доходы физлиц (НДФЛ) из расчета при назначении соцпомощи. Эту идею они изложили в статье «Социальный контракт в России: особенности практики применения и вектор совершенствования нормативно-правовой базы» в последнем номере журнала «Социально-трудовые исследования» («Известия» с нею ознакомились).
В частности, авторы статьи предлагают учитывать доход россиян после вычета налога при расчете права на социальный контракт. Этот инструмент поддержки направлен на малоимущих граждан, чей доход ниже регионального прожиточного минимума. В рамках соглашения государство предоставляет финансовую помощь и помогает составить программу адаптации для повышения уровня жизни. Взамен получатель обязуется выполнить оговоренные условия. Соцконтракт можно заключить по разным направлениям: поиск работы, открытие бизнеса, развитие подсобного хозяйства или получение разовой помощи в трудной жизненной ситуации.
Согласно статье, самая частая причина отказа в заключении такого договора — это превышение дохода заявителя над региональным прожиточным минимумом. Эксперты отмечают, что нередко людям отказывали в помощи, если их зарплата — единственный источник дохода — всего на 10−15% превышала установленный порог.
«Известия» направили запрос в Минтруд.
— Предложение авторов статьи обоснованно. Например, если в 2025 году зарплата работника равна прожиточному минимуму для трудоспособного населения — 19,3 тыс. рублей, — то после уплаты НДФЛ его доход составит лишь 16,8 тыс.. Однако система соцзащиты не учитывает этот фактор при расчете уровня поддержки, — оценила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.
Поэтому, по ее мнению, учет налоговой нагрузки позволит точнее оценить реальную бедность. Если инициатива заработает, круг участников программы соцконтракта может расшириться за счет тех, кто формально не считается нуждающимся, но фактически живет за чертой бедности.
Сколько россиян заключают соцконтракты
Соцподдержку следует ориентировать на располагаемый доход, а не на начисления. Исключение НДФЛ повысит адресность выплат, сократит число «ложных» отказов и снизит стимул уходить в серые схемы ради права на помощь, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
— Сейчас при расчете учитывают доход «грязными», из-за чего семьи с белой зарплатой выглядят богаче. Учет чистого дохода выравнит условия между регионами, сделает критерии прозрачнее и снизит социальное напряжение среди законопослушных домохозяйств, — пояснил эксперт. По последним данным Минтруда, в 2024 году было заключено свыше 200 тыс. соцконтрактов — помощь по ним получили около 552 тыс. человек, больше половины из которых составили семьи с детьми. В I квартале 2025-го оформлено уже более 65 тыс. контрактов, охвативших свыше 187 тыс. человек, напомнила Юлия Долженкова.
Исключение НДФЛ снизит «учетный» доход примерно на 13%, отметил Владимир Чернов. В первую очередь это даст доступ к соцконтрактам семьям, чьи заработки всего на 10−15% выше порога и которые чаще всего получают отказы. Если инициативу примут, то в России может стать на 100 тыс. больше малоимущих, оценил эксперт.
Соцподдержку получат те, кто сегодня формально не считается бедным, но фактически находится за ее чертой. В результате число таких договоров может вырасти на 10−20% (дополнительно до 40 тыс. заключенных соглашений и до 100 тыс. охваченных ими людей), полагает он.
Как улучшить соцподдержку малоимущих
Для повышения эффективности соцконтракта эксперты ВНИИ труда также предлагают и другие меры:
— единообразно трактовать «трудную жизненную ситуацию», при которой выделяются средства — главным критерием должна быть нехватка денег для преодоления черты бедности, а не дополнительные субъективные условия;
— упростить правила для сельских жителей, убрав обязательную регистрацию в качестве самозанятых при получении помощи.;
— развивать технологии сопровождения граждан: помогать с документами (например, с оформлением земли), предоставлять типовые бизнес-планы, содействовать созданию сельхозкооперативов.
В целом соцконтракт уже доказал свою эффективность, отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. По данным Минтруда, около 78% участников повышают доходы, свыше 42% выходят из-за черты бедности. Чтобы усилить результат, эксперт предлагает не только исключить НДФЛ из расчета, но и унифицировать методики между регионами, наладить проактивную проверку доходов через ФНС без лишних справок, ввести предзаполненные заявления, гибко учитывать сезонные доходы, а также расширить направления, связанные с занятостью и обучением.
— Соцконтракт — важный инструмент, но его нужно модернизировать с учетом изменений в экономике. Например, сегодня предусмотрена единовременная выплата до 350 тыс. рублей на открытие своего дела и до 30 тыс. на обучение сроком до трех месяцев. Эти суммы явно недостаточны, так как не учитывают инфляцию, — отметила Юлия Долженкова из Финансового университета.
Она добавила, что механизм оформления соцконтракта остается сложным и затяжным. При этом бизнес нужно не только открыть, но и удержать, а максимальный срок действия договора — 12 месяцев — часто оказывается слишком коротким. Суммы на обучение, по мнению Юлии Долженковой, также малы: за три месяца можно получить лишь низкую квалификацию, которая не позволит претендовать на достойную оплату. Поэтому закономерно, что более 20% граждан, по данным Счетной палаты, вновь обращаются за поддержкой.