Положение и вычитание: в России может стать на 100 тыс. больше малоимущих

— Сейчас при расчете учитывают доход «грязными», из-за чего семьи с белой зарплатой выглядят богаче. Учет чистого дохода выравнит условия между регионами, сделает критерии прозрачнее и снизит социальное напряжение среди законопослушных домохозяйств, — пояснил эксперт. По последним данным Минтруда, в 2024 году было заключено свыше 200 тыс. соцконтрактов — помощь по ним получили около 552 тыс. человек, больше половины из которых составили семьи с детьми. В I квартале 2025-го оформлено уже более 65 тыс. контрактов, охвативших свыше 187 тыс. человек, напомнила Юлия Долженкова.