Полные сети: Россия активно наращивает экспорт через маркетплейсы

Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) активно помогает таким предприятиям встраиваться в производственные кооперационные цепочки и выходить на новые рынки. Для этого на цифровой платформе МСП.РФ был запущен специальный сервис «Производственная кооперация и сбыт». Там публикуются потребности иностранных компаний, на которые российские производители могут откликнуться и предложить свой товар или услуги. Корпорация помогает компаниям на этапе переговоров с потенциальным заказчиком. В настоящее время на сервисе размещено более 10 тыс. заявок на продукцию более чем от 350 компаний из 17 стран, включая и Россию.