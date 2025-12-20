Полные сети: Россия активно наращивает экспорт через маркетплейсы

Российское правительство перестраивает принципы цифрового экспорта — от упрощения таможенных процедур до создания полноценных логистических цепочек посредством маркетплейсов. Новый вектор определил премьер-министр Михаил Мишустин, поручив до 31 марта 2026 года разработать дорожную карту продвижения отечественной продукции через цифровые платформы. Перед амбициозной инициативой стоит важная задача: найти собственную нишу среди конкурентов в лице Китая, США и ЕС. Не менее важно очистить рынок от подделок, не потеряв при этом экспортный темп. Подробнее о ситуации — в материале «Известий».
Экспорт по клику
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ответственным ведомствам до 31 марта будущего года разработать дорожную карту экспорта российских товаров и решений через цифровые платформы.
Вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов рассказал «Известиям», что у России уже есть конкретные товарные категории, способные стать экспортными флагманами без прямой конкуренции с мировыми гигантами.
— В первую очередь Россия может уверенно занять и усилить свои позиции в экспорте натуральной косметики и органической агропродукции. Сюда входит и премиальная гастрономия, основанная на природном потенциале российских территорий. Эти позиции уже пользуются заметным спросом на международных маркетплейсах, и доля их будет расти, — уверен он.
По словам Алексея Солодова, зарубежные покупатели ценят «историю происхождения»: таежные экстракты и другие традиционные рецепты создают уникальное позиционирование и позволяют выходить в премиальный сегмент. А малый вес и длительный срок хранения многих продуктов упрощают логистику и снижают издержки экспорта.
— Важно сочетать прозрачность производства, лабораторные подтверждения качества и грамотный маркетинг через локальных лидеров мнений. Уже сегодня мы используем этот подход для продвижения российских товаров на 21 крупнейшем мировом маркетплейсе, где функционируют 50 фирменных онлайн-магазинов «Сделано в России», — сказал Алексей Солодов.
Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) активно помогает таким предприятиям встраиваться в производственные кооперационные цепочки и выходить на новые рынки. Для этого на цифровой платформе МСП.РФ был запущен специальный сервис «Производственная кооперация и сбыт». Там публикуются потребности иностранных компаний, на которые российские производители могут откликнуться и предложить свой товар или услуги. Корпорация помогает компаниям на этапе переговоров с потенциальным заказчиком. В настоящее время на сервисе размещено более 10 тыс. заявок на продукцию более чем от 350 компаний из 17 стран, включая и Россию.
— В текущем году при содействии корпорации, в том числе с использованием сервиса, было заключено более 120 сделок между российскими МСП и иностранными компаниями, — заявили в пресс-службе корпорации. — Из общего количества заключенных с иностранными компаниями сделок около трети относится к производству одежды и текстиля, порядка 14% — к производству комплектующих, производство автокомпонентов занимает почти 13%, столько же — промышленное оборудование, а производство пищевой продукции — около 9%.
Игроки рынка берут курс на экспорт
Активное участие в развитии цифрового экспорта уже продемонстрировали ведущие российские маркетплейсы. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) отметили, что тенденция имеет устойчивый характер.
— Экспорт отечественных товаров через цифровые платформы демонстрирует стабильный рост. Объем поставок только одного из ведущих маркетплейсов в 2024 году превысил 200 млрд рублей, — говорят в РСПП.
Схожие тенденции наблюдаются и у других игроков, которые усиливают международное присутствие, инвестируя в локализацию сервисов и персонализированные продукты для зарубежных покупателей. Итог — повышение узнаваемости российских брендов и рост несырьевого экспорта в азиатских и ближневосточных странах.
Очистить витрину от подделок
Однако, как отмечают в Федеральной таможенной службе, бурный рост электронной торговли выявил и слабые места.
До недавнего времени маркетплейсы выступали лишь как посредники между продавцами и покупателями, фактически снимая с себя ответственность за контрафакт. Однако несколько громких прецедентов с фальсификатами в прошлом году продемонстрировали, что терпение зарубежных правообладателей заканчивается.
Сегодня бизнес открыто заявляет: рынок цифровой торговли необходимо «обелить». Для этого уже существуют инструменты — сертификация в карточках товаров с прямыми ссылками на Росаккредитацию, обязательная маркировка, а также предоставление таможенных деклараций в электронном виде. Эти меры должны стать базой для формирования системы доверия к российскому цифровому экспорту.
Без навязывания чужих правил
Советник генерального директора по развитию DM Solutions Андрей Лубенец объясняет, что стратегия Москвы не направлена на интеграцию в западные экосистемы, а стремится опереться на собственные связи и соседние рынки.
— Речь идет о присутствии российских маркетплейсов на рынках стран СНГ и дружественных государств. Маркетплейс — это и логистическая структура как экспорта, так и импорта, это инструмент влияния. Поэтому России важно присутствовать таким образом в странах своего круга интересов, — отмечает эксперт.
Он добавляет, что в планах — не копировать западную модель, а строить собственную сетевую инфраструктуру для развивающихся рынков. В этом контексте интеграция может идти не по линии ЕС, а по вектору Азии, Африки и Латинской Америки, где у России больше политического и технологического пространства для маневра.
Российская «прослеживаемость» как конкурентный щит
Между тем именно прозрачность и контроль происхождения товаров российские эксперты считают ключевым преимуществом новой модели цифрового экспорта.
— Российские решения в области отслеживания контрафактной продукции в торговле занимают лидирующие позиции в мире, — говорит Андрей Лубенец. — Такие системы позволяют проверить происхождение товара и весь путь его движения к покупателю, используя уникальный код каждой упаковки. Этот подход можно адаптировать и под экспорт, подключив производителей и логистические компании к системе регистрации товаров.
С похожей позицией выступает директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев, подчеркивая технологическую зрелость российских инструментов для контроля цепочек поставок.
— Преимуществом российских поставщиков является очень эффективная система прослеживаемости, особенно для продовольствия. Российская система более устойчива, чем европейская, и это целесообразно подавать как конкурентное преимущество. Гармонизация с международными правилами важна, но она не должна создавать зависимости, — отмечает Александр Данильцев.
Эксперт также считает, что основным барьером остается не законодательство, а доминирование крупнейших мировых площадок, ограничивающих пространство для новых участников.
Смена стратегии: не догнать, а обойти.
Отраслевые аналитики видят в поручении правительства не попытку «догнать» ведущие мировые площадки, а стремление выработать собственную модель присутствия в цифровой торговле.
Старший менеджер департамента «Оптовая и розничная торговля» компании Rexoft Надежда Московкина отмечает, что инициатива по созданию дорожной карты цифрового экспорта отражает переход России к модели избирательного, а не массового участия на мировом рынке.
— Ее рациональное ядро заключается в отказе от прямой конкуренции с технологическими и торговыми гигантами. Взамен предлагается освоение ниш, где у России есть устойчивые преимущества — от экологически чистых продуктов до специализированных решений. Перспективными являются платформы Азии, Африки и Ближнего Востока вроде Lazada, Jumia и Noon, — заявляет Надежда Московкина.
Кроме того, по словам эксперта, формирование единой национальной B2B-витрины под брендом доверия могло бы существенно повысить статус российских поставщиков, обеспечив гарантии происхождения товара и защиту от контрафакта.
Форсировать курс: вектор до 2036 года
Согласно поручению Михаила Мишустина, все ключевые решения должны быть утверждены в начале 2026 года, а сама дорожная карта станет частью стратегии цифрового развития до 2035 года. Документ связывает задачи по экспорту с расширением отечественных производственных мощностей, локализацией радиоэлектроники и усилением кибербезопасности.
В этом контексте цифровая торговля перестает быть лишь сферой потребления: она становится фактором национальной производственной политики.
— В процессе экспорта происхождение продукции играет ключевую роль, — отмечают инсайдеры рынка. — При импорте возникают вопросы таможенного оформления и защиты от контрафакта, и объединить эти потоки в единую систему — решение неоднозначное, но стратегически верное.
«Известия» направили запросы во ФСТЭК, в Минпромторг, Минсельхоз, Минфин и в другие ответственные за программу организации, но на момент публикации материала ответы не были получены.