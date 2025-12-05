Politico: Венгрия блокировала план ЕК по займу на €90 млрд для Украины

Узнать больше по теме

Эмиссия: что это такое и как она влияет на экономику государства

Центробанк контролирует объем денег в обращении для управления инфляцией, а компании выпускают акции для финансирования своей работы. Совместно с экспертом расскажем о том, что из себя представляет процедура эмиссии.