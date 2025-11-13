Politico узнало, чем грозит Киеву отказ Бельгии изымать российские активы

С инициативой о репарационном кредите для Украины в сентябре выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Предполагается, что Киев будет должен погасить его только после того, как Москва возместит причиненный в ходе конфликта ущерб, по сути, выплатит репарации. Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею. В США не раскрывают свою позицию по этому вопросу, но предупреждают о «непредвиденных последствиях».