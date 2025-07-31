Politico: Трамп может предложить РФ «кувалду», которая разрушит барьеры Запада

По его информации, США смогли за последние годы убедить Европу закупать американский СПГ. Однако сейчас непредсказуемая внешняя политика Трампа заставляет европейцев сомневаться в надежности США как поставщика энергоносителей, многие европейские импортеры не заключают долгосрочные контракты с американскими партнерами на фоне снижения спроса на газ на субконтиненте и наличия более надежных поставщиков из Норвегии и Катара.