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Politico: Трамп может предложить РФ «кувалду», которая разрушит барьеры Запада

БРЮССЕЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Европа опасается, что президент США Дональд Трамп может пойти на уступки России и снять ограничения на торговлю российскими энергоносителями. В таком случае возвращение российского газа на рынок станет кувалдой, разрушающей экономический барьер Запада, пишет издание Politico.

Источник: Reuters

По его информации, США смогли за последние годы убедить Европу закупать американский СПГ. Однако сейчас непредсказуемая внешняя политика Трампа заставляет европейцев сомневаться в надежности США как поставщика энергоносителей, многие европейские импортеры не заключают долгосрочные контракты с американскими партнерами на фоне снижения спроса на газ на субконтиненте и наличия более надежных поставщиков из Норвегии и Катара.

Американские компании недовольны существующими рисками. Из-за опасений возвращения российского газа на мировые рынки руководители нефтегазовых компаний США уже ведут переговоры с Белым домом и готовятся к тому, что их просьбы могут быть проигнорированы.

Лоббист Фред Хатчисон, который занимался продвижением идеи экспорта СПГ в Европу в 2010-е годы, сравнил возможное снятие ограничения на торговлю российскими энергоносителями с «падением астероида». «Это нечто, что за пределами нашего контроля», — сказал он, пояснив, что у РФ значительное ценовое преимущество перед другими поставщиками.

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