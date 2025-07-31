Politico: Трамп может предложить РФ «кувалду», которая разрушит барьеры Запада

По его информации, США смогли за последние годы убедить Европу закупать американский СПГ. Однако сейчас непредсказуемая внешняя политика Трампа заставляет европейцев сомневаться в надежности США как поставщика энергоносителей, многие европейские импортеры не заключают долгосрочные контракты с американскими партнерами на фоне снижения спроса на газ на субконтиненте и наличия более надежных поставщиков из Норвегии и Катара.
Американские компании недовольны существующими рисками. Из-за опасений возвращения российского газа на мировые рынки руководители нефтегазовых компаний США уже ведут переговоры с Белым домом и готовятся к тому, что их просьбы могут быть проигнорированы.
Лоббист Фред Хатчисон, который занимался продвижением идеи экспорта СПГ в Европу в 2010-е годы, сравнил возможное снятие ограничения на торговлю российскими энергоносителями с «падением астероида». «Это нечто, что за пределами нашего контроля», — сказал он, пояснив, что у РФ значительное ценовое преимущество перед другими поставщиками.