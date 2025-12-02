СМИ: в ЕС отклонили гарантию «открытого чека» для Бельгии по российским активам

Так называемый компенсационный заем вызывает серьезные возражения со стороны правительства Бельгии, поскольку он предполагает использование стоимости замороженных российских государственных активов на бельгийской территории для финансирования Украины.
Опасаясь ответных шагов со стороны России, премьер-министр Бельгии настаивает, чтобы страны ЕС предоставили Бельгии финансовые гарантии, превышающие €140 млрд и подлежащие возможной выплате в течение нескольких дней. Он также хочет, чтобы срок действия этих гарантий был дольше срока действия санкций ЕС против России.
Хотя европейские правительства готовы гарантировать заранее согласованную сумму, они не желают идти на то, что называют «открытым чеком». Четыре дипломата ЕС сообщили Politico, что не могут принять требования бельгийского премьера, поскольку это поставит финансовую устойчивость их стран в зависимость от решения суда — и потенциально обернётся многомиллиардными выплатами спустя годы после окончания войны на Украине.
«Если эти гарантии бессрочные и не ограничены, то во что мы вообще ввязываемся?» — заявил в комментарии изданию один из дипломатов ЕС, которому, как и другим, была предоставлена анонимность. Вопрос о том, насколько широкими должны быть национальные гарантии, становится одним из самых трудных на переговорах, отмечается в статье.
«Для многих государств-членов политически сложно согласиться на такую открытую расписку», — добавил другой дипломат ЕС. В то же время он отметил, что вряд ли эти страховые механизмы когда-либо придётся задействовать, поскольку схема ЕС юридически выверена.
Как пишет Politico, если договоренности так и не будут достигнуты, наиболее вероятная альтернатива — выпуск новых долговых обязательств от лица ЕС, чтобы покрыть дефицит украинского бюджета. Но эта идея непопулярна среди большинства европейских правительств, поскольку означает использование средств налогоплательщиков.