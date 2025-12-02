СМИ: в ЕС отклонили гарантию «открытого чека» для Бельгии по российским активам

«Если эти гарантии бессрочные и не ограничены, то во что мы вообще ввязываемся?» — заявил в комментарии изданию один из дипломатов ЕС, которому, как и другим, была предоставлена анонимность. Вопрос о том, насколько широкими должны быть национальные гарантии, становится одним из самых трудных на переговорах, отмечается в статье.