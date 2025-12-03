Politico сообщило о «предложении в последнюю минуту» ЕК по активам России

ЕК хочет интерпретировать это так, что согласия большинства государств будет достаточно для одобрения продления санкций, что лишит Венгрию потенциального права вето, поскольку отмена санкций нанесет ущерб европейской экономике. Это также позволит сократить частоту голосований о продлении санкций с шести месяцев до трех лет, сообщили дипломаты. Один из них отметил, что это способ заручиться поддержкой Бельгии.