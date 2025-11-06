Politico: семь стран ЕС хотят ввести пошлины на товары из России

В сентябре Европейская комиссия объявила о намерении внести предложение по увеличению пошлин Европейского союза на импорт российской нефти.
Представитель Еврокомиссии отметил, что, поскольку данная мера относится к сфере торговли, ее можно утвердить простым большинством голосов. При этом он не стал уточнять, будет ли предоставлена возможность Венгрии и Словакии запросить исключение из принятого решения.
