Politico: семь стран ЕС хотят ввести пошлины на товары из России

Семь государств-членов Евросоюза призвали Европейскую комиссию рассмотреть введение пошлин на импорт ряда российских товаров, экспортная прибыль от которых в 2024 году достигла 5,4 миллиарда евро. Об этом сообщает издание Politico.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Семь стран ЕС … указали на то, что Еврокомиссии следует предложить ввести пошлины на российские товары, экспортная выручка которых в 2024 году составила 5,4 миллиарда евро», — отмечается в статье. Уточняется, что с инициативой выступили Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция и Германия.

В сентябре Европейская комиссия объявила о намерении внести предложение по увеличению пошлин Европейского союза на импорт российской нефти.

Представитель Еврокомиссии отметил, что, поскольку данная мера относится к сфере торговли, ее можно утвердить простым большинством голосов. При этом он не стал уточнять, будет ли предоставлена возможность Венгрии и Словакии запросить исключение из принятого решения.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

