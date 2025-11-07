Politico назвала главный риск для Киева в случае задержки кредита от ЕС

Без репарационного кредита ЕС Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере $60 млрд в течение следующих двух лет, писала Politico. По оценке журнала Economist, только в 2025-м расходы Киева на ведение боевых действий составят $100−110 млрд — это рекордная сумма, равная половине ВВП страны. Для ведения боевых действий в течение следующих четырех лет (2026−2029 годы) Украине потребуется еще около $389 млрд как в виде прямого финансирования, так и в форме поставок вооружений, подсчитало издание.