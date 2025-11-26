Politico: ЕС разрабатывает план для предотвращения финансового краха Украины

С учетом этого эксперты в Брюсселе сейчас экстренно разрабатывают новые инициативы оказания помощи Украине в случае, если предложение о «репарационном кредите» не будет подготовлено к саммиту лидеров ЕС 18 декабря. Одним из набирающих поддержку вариантов является предоставление украинской стороне «промежуточного кредита», финансируемого за счет заимствований сообщества. Эти средства помогут Украине «удержаться на плаву в первые месяцы 2026 года», заявили четыре официальных лица ЕС.