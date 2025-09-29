Politico: ЕС может принять решение по конфискации активов России к концу октября

При этом издание отмечает, что сообщество до сих пор «с трудом выходит на лидирующие позиции», а его возможности по ограничению деятельности России «кажутся ограниченными». Аналитик Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией) Макс Бергман считает, что страны ЕС на самом деле «не заинтересованы в конфронтации» с Россией, а санкции исчерпали себя. По его словам, у Европы больше «не осталось очевидных серебряных пуль», чтобы каким-либо образом влиять на Россию.