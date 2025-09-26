Ричмонд
Politico: ЕК предложила выделить Украине кредит на €140 млрд за счет активов РФ

БРЮССЕЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить Украине «репарационный кредит» в размере €140 млрд за счет замороженных на Западе российских активов. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на записку ЕК, оказавшуюся в его распоряжении.

Источник: AP 2024

По его информации, ЕК довела предложение до сведения стран — участниц ЕС. В пятницу его обсудят послы ЕС, а затем — европейские лидеры на встрече в Копенгагене на следующей неделе.

Как пишет Politico, ЕК предложила выделять средства траншами и использовать их как на «военное сотрудничество», так и на бюджетную поддержку Киева.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России — чуть более €200 млрд — блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.

