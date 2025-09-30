Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: ЕК хочет обменять активы РФ на бескупонные облигации для Киева

БРЮССЕЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) выдвинет идею обмена €140 млрд из замороженных активов РФ на бескупонные облигации для их дальнейшей передачи Украине. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на проект заявления по итогам неформального саммита ЕС в Копенгагене 1 октября.

Источник: Reuters

Отмечается, что эти средства будут передаваться Киеву траншами в качестве кредитов. Издание не сообщает о количестве траншей и о том, в какой срок будет осуществлена передача.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России — чуть более €200 млрд — блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.

Узнать больше по теме
Облигации: руководство для начинающих инвесторов
Инвестирование в облигации может стать надежным источником пассивного дохода, если правильно подойти к их выбору. Рассмотрим основные виды этих ценных бумаг и важные показатели, на которые стоит обратить внимание при покупке.
Читать дальше