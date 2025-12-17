Покупательница смогла отстоять квартиру, которую отбирали по «бабушкиной схеме»

По данным издания, продавщица торопилась со сделкой. Кроме того, цену на квартиру она назначила 3,5 миллиона рублей — примерно на миллион ниже рыночной. Во время оформления покупательница Виктория специально уточняла, есть ли у пожилой женщины другое жилье, та подтвердила наличие дома. Виктория предоставила продавцу месяц на переезд, однако уже через две недели бабушка написала на нее заявление в полицию.