Покупательница смогла отстоять квартиру, которую отбирали по «бабушкиной схеме»

По данным издания, продавщица торопилась со сделкой. Кроме того, цену на квартиру она назначила 3,5 миллиона рублей — примерно на миллион ниже рыночной. Во время оформления покупательница Виктория специально уточняла, есть ли у пожилой женщины другое жилье, та подтвердила наличие дома. Виктория предоставила продавцу месяц на переезд, однако уже через две недели бабушка написала на нее заявление в полицию.
Сразу после получения денег пенсионерка перевела всю сумму мошенникам на так называемый «безопасный счет», решив, что покупательница действует с ними в сговоре.
Юрист Денис Мазур в беседе с RT отметил, что им удалось доказать добросовестность покупательницы. В итоге арест квартиры был снят.
«Но продавец отказалась покидать жилье. Устраивала истерики в присутствии полицейских, отказывалась впускать новую владелицу, называя ее мошенницей», — подчеркнул Мазур.
В суде адвокат пенсионерки ссылался на ее хронические болезни и непонимание смысла собственных действий. Однако защите Виктории удалось доказать ее добросовестность, а по итогам экспертизы суд установил, что продавец полностью осознавала свои действия при заключении сделки.
Несмотря на то, что пенсионерка обжаловала решение вплоть до Верховного суда, все инстанции встали на сторону покупательницы, и арест с квартиры был снят.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»