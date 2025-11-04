Покупатель активов ЛУКОЙЛа пообещал не возвращать их при снятии санкций

Собственность ЛУКОЙЛа станет хорошим приобретением для Gunvor из-за растущей конкуренции на нефтяном рынке, хотя некоторые активы могут быть проданы другим компаниям, не исключил Торнквист: «Есть активы, которые, по нашему мнению, было бы лучше оставить в других руках».