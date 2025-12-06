Погода в доме: как избежать «эффекта Долиной» при покупке вторички

Дело знаменитой эстрадной певицы Ларисы Долиной показало, что используя новую схему обмана, мошенники способны подорвать устойчивость гражданского права в РФ гораздо сильнее, чем через «классические» схемы с подделкой документов. Певице звонили люди, выдававшие себя за сотрудников «спецслужб», убеждали ее в участии в секретной операции, настаивали на срочной продаже квартиры по заниженной цене и требовали перевести полученные деньги на «безопасный» счет. В результате сформировался так называемый «эффект Долиной», который уже начинает влиять на количество продаж на вторичном рынке.
Фактор уязвимости
Суд пришел к выводу, что российская певица действовала под влиянием обмана, а значит, договор купли-продажи был заключен в условиях, когда продавец не осознавал, что делает. Особенно тревожным стало то, что суд не обязал Долину вернуть полученные по договору средства, поскольку она их не получала. В результате квартира была возвращена продавцу, а покупатель оказался без денег, поскольку их фактически получили мошенники. Так был создан опасный прецедент, который ударил не только по доверию к сделкам на вторичном рынке, но и по устойчивости самой системы государственного реестра недвижимости, показав, что юридически «чистая» регистрация не всегда гарантирует безопасность покупки.
В обществе этот факт быстро свели к простому выводу: покупать квартиру у человека преклонного возраста теперь опасно. Однако юристы утверждают, что дело здесь вовсе не в возрасте продавца, а в его уязвимости через внешнее воздействие на его решение. И здесь важнее не наличие медицинских справок, а способность человека в момент сделки понимать, что он делает, и принимать решения без давления со стороны.
Суд аннулировал сделку, признав ее недействительной (статья 178 ГК РФ), поскольку установил, что Л. Долина заключала договор под влиянием существенного заблуждения. Это означает, что ее воля на продажу квартиры была несвободной (…) Ключевым доказательством стали представленные истцом комплексные судебные экспертизы (психолого-психиатрическая и деструктологическая). Специалисты подтвердили, что в момент подписания документов продавец находился под мошенническим воздействием, которое лишило ее способности адекватно руководить своими действиями.
Это решение может полностью поменять подход покупателей к надежности сделок на вторичном рынке. Если мотивы продажи кому-то из покупателей покажутся неубедительными, на сделке нет родственников, продавец явно торопится, отвечает заученными фразами и не хочет говорить о том, где будет жить дальше — все это уже воспринимается профессионалами как признаки возможного мошенничества.
Как обезопасить себя от повторения «эффекта Долиной»
Пока государство только обсуждает возможные реформы в этой области, участники рынка постепенно меняют свои подходы к сделкам со «вторичкой». Теперь заключения договоров купли-продажи с подобными продавцами рассматриваются как юридически сложные сделки, где важна каждая деталь.
«Весь рынок недвижимости сейчас находится в замешательстве после истории с Долиной. И чем дальше, тем страшнее. Многие покупатели действительно испугались, потому что эта ситуация показала одну важную вещь. Даже если квартира официально оформлена на нового владельца, это не гарантирует стопроцентную защиту. Уже заметно, что люди стали осторожнее. Некоторые больше не готовы рисковать и сразу выбирают новостройки, даже если это дороже», — комментирует София Любимова, эксперт по недвижимости, основатель и директор АН «Любимое».
Одновременно риэлторы выработали несколько правил, которым советую следовать при подозрении на совершении мошеннической сделки.
Первым шагом должна стать коммуникация с продавцом: перед сделкой необходимо поговорить с продавцом и его родственниками лично. Главная задача — убедиться, что продавец действительно осознает причины и последствия продажи и действует самостоятельно, а не под давлением третьих лиц. Если объяснения продавца кажутся противоречивыми или вызывают вопросы, большинство специалистов советуют отказаться от такой сделки.
Следующий уровень — подтверждение осознанности продавца. Все чаще на сделки приглашают лицензированных психиатров, которые беседуют с продавцом, фиксируют такую встречу на видео и выдают официальное заключение о состоянии своего клиента. Иногда стороны отправляются в специализированное учреждение прямо в день сделки. И если ранее такие меры казались излишними, то сейчас становятся нормой и дополнительной страховкой для обеих сторон.
Третий важный момент — прозрачность финансовых расчетов. Покупатели больше не доверяют наличным и банковским ячейкам: суды часто признают такие расчеты недостаточно доказанными. Поэтому стандартом становятся расчеты через гарантию от банка или нотариальный депозит: деньги продавец получает только после регистрации права собственности и подписания передаточного акта. Это увеличивает стоимость и время сделки, но заметно снижает риски.
Это одна из самых коварных схем, которая воздействует на психику жертвы, заставляя ее добровольно, но под давлением совершить невыгодную сделку (…) Для защиты необходимо проверять собственные эмоции. Любое давление, спешка, создание атмосферы секретности и страха — это красный флаг. Получив такой звонок, немедленно положите трубку и самостоятельно перезвоните в официальный банк, полицию или Росреестр.
Вместе с этим все больше людей страхуют титул: оформляют полис на случай утраты права собственности, если сделка все же будет оспорена второй стороной. Особенно этот способ актуален для дорогих квартир или случаев, когда поведение продавца вызывает вопросы.
Возможные гарантии государства
Под давлением общественного внимания властям приходится искать решения, чтобы восстановить доверие к рынку. Одна из ключевых идей — сделать записи в ЕГРН по нотариальным сделкам безотзывными. Если сделка прошла через нотариуса, была записана на видео и зарегистрирована, отменить ее через суд будет уже нельзя. Ответственность в случае ошибок ляжет на нотариальную систему, где ситуация будет решаться с привлечением страховых и компенсационных фондов.
Кроме того, предлагается ввести так называемый «период охлаждения» — обязательную паузу между подписанием договора и передачей денег продавцу, чтобы у сторон было время обдумать решение. Параллельно ведется работа над перечнем заболеваний, при которых человек не сможет самостоятельно продавать свою недвижимость. Также обсуждается создание компенсационного фонда, наподобие фонда защиты участников рынка недвижимости, который мог бы возмещать убытки покупателям в случае отмены сделки не по их вине.
Специалисты из Российской гильдии риэлторов поясняют: «рынок недвижимости столкнулся с ростом числа оспаривания сделок, связанных с так называемыми “ведомыми” продавцами, воздействием мошенников и злоупотреблением правом. Несмотря на то, что статистически такие дела составляют малую долю от общего оборота, каждый единичный случай вызывает значительный общественный резонанс, снижает доверие граждан к институту государственной регистрации и создает угрозу сокращения количества сделок на вторичном рынке».
Профессиональное сообщество, в свою очередь, предлагает закреплять в договорах специальный порядок возврата — чтобы квартиру возвращали продавцу только после того, как покупателю вернут деньги, а до этого момента квартира считалась бы находящейся в залоге у нового владельца. Такой подход помогает сбалансировать интересы обеих сторон и снизить риски для добросовестных участников сделок.
Новая реальность
«Эффект Долиной» стал не столько проблемой одной сделки, сколько маркером состояния для всего рынка вторичной недвижимости. Покупатели перестали воспринимать «вторичку» как вариант для безопасных инвестиций, а продавцы — как просто процедуру по реализации имущества. Сегодня каждый такой шаг потребует оценки рисков, документального подтверждения и профессионального сопровождения.
Потенциальные изменения законодательства — бесповоротность записей, дополнительные фильтры для сделок с пожилыми, компенсационные механизмы действительно могут помочь вернуть баланс между интересами продавца и покупателя. Но даже если эти реформы будут приняты, они не отменят простую вещь: безопасность сделки начинается не в ЕГРН и не в суде, а в том, как вы готовитесь к покупке, кого привлекаете в качестве консультантов и готовы ли вы относиться к сделке как к серьезному юридическому проекту, а не как к простой передаче ключей.
Из-за этого сделки действительно становятся медленнее, дороже и сложнее, но в долгосрочной перспективе именно такая модель способна вернуть рынку доверие, снизить его конфликтность и поставить защиту добросовестных покупателей на правовой фундамент. Ведь безопасность сделки — перестает быть формальностью и приобретает новую юридическую архитектуру, которую покупатель должен выстраивать так же тщательно, как выбирает и сам объект недвижимости.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».