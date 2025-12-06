Погода в доме: как избежать «эффекта Долиной» при покупке вторички

Суд пришел к выводу, что российская певица действовала под влиянием обмана, а значит, договор купли-продажи был заключен в условиях, когда продавец не осознавал, что делает. Особенно тревожным стало то, что суд не обязал Долину вернуть полученные по договору средства, поскольку она их не получала. В результате квартира была возвращена продавцу, а покупатель оказался без денег, поскольку их фактически получили мошенники. Так был создан опасный прецедент, который ударил не только по доверию к сделкам на вторичном рынке, но и по устойчивости самой системы государственного реестра недвижимости, показав, что юридически «чистая» регистрация не всегда гарантирует безопасность покупки.