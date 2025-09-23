Подумать трижды: Госдума атакует рынок микрокредитов новым законом

В Госдуме готовы кардинально изменить правила рынка микрофинансовых организаций (МФО). Законопроект, поддержанный комитетом по финансовому рынку, вводит значительные ограничения на выдачу займов и переплату по ним. Такие меры направлены на защиту граждан от опасных долговых ловушек и перекредитования, распространенного среди заемщиков. Эксперты предупреждают о новой волне спроса на микрокредиты за счет поведенческих изменений, особенно у молодежи: статус и впечатления превыше сбережений, как это было у их предков. Подробности — в материале «Известий».
Закон против долговой ловушки
Основные новации законопроекта: введение трехдневной паузы перед выдачей нового микрозайма после погашения предыдущего, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Эта мера призвана помешать МФО переоформлять старый микрокредит, включая его в тело нового долга на менее выгодных для заемщика условиях.
— Также с 2027 года МФО не смогут выдавать гражданам более одного займа с полной стоимостью свыше 100% годовых, — говорит парламентарий. Максимальная переплата по микрокредитам будет снижена с текущих 130 до 100%.
В переходный период с 1 июля 2026-го по 1 января 2027 года лимит составит два займа с полной стоимостью не более 200%. В настоящее время таких ограничений нет, напомнил он.
Нововведения нацелены не против рынка микрозаймов, а призваны уменьшить шанс попадания граждан в долговую спираль, особенно в регионах.
— Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда микрофинансовые организации формально соблюдают букву закона, но обходят его дух, навязывая гражданам новые займы под видом рефинансирования, — отмечает сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова. — По сути, это ведет к закольцовке долгов и дальнейшему обременению людей, которые и так находятся в сложном положении.
По ее словам, законопроект, ограничивающий возможность выдачи нового кредита сразу после закрытия предыдущего, — шаг к наведению порядка на рынке и защите россиян от злоупотреблений.
«Мы должны пресечь практику превращения микрозайма в бесконечную долговую ловушку», — подчеркнула законодатель.
Рост и причины популярности микрозаймов
Падение доходов, жесткость банковских требований и недостаток альтернатив кредитования делают микрофинансовые организации буквально соблазнительным вариантом для многих россиян.
По данным исследователей «Ромир», 68% россиян экономят на товарах первой необходимости, более половины отказались от привычных товаров или выбрали более дешевые аналоги, отмечает аналитик ФинIQ (канал Национальной финансовой ассоциации) Полина Донцова.
— Всё это говорит о падении реальных располагаемых доходов населения. На этом фоне банки сокращают розничное кредитование из-за роста «плохих» долгов. Они выдают деньги только клиентам с безупречной кредитной историей, а большую часть населения просто отрезают от банковского рынка.
В результате портфель микрозаймов МФО вырос за девять месяцев на 37%, достигнув 628 млрд рублей, отмечает эксперт.
— Спрос на микрокредиты также растет за счет поведенческих изменений, особенно у молодежи, — добавляет проректор Финансового университета Светлана Солянникова. — Молодые люди привыкли жить «здесь и сейчас», предпочитая статус и впечатления накоплениям. Кроме того, МФО предлагают удобные мобильные приложения, бонусы и гибкие условия, что делает их привлекательными.
Полина Донцова приводит данные анализа финансового маркетплейса, согласно которым 77% потенциальных заемщиков имеют плохую кредитную историю, поэтому банки просто отказывают им в выдаче.
— МФО удобны и доступны там, где банки часто отсутствуют. Быстрое оформление, минимум документов и алгоритмы, не требующие подтверждения дохода, делают микрозаймы востребованными, — подтверждает Солянникова.
Высокая доля граждан без подтвержденных официальных доходов и большая вера в мифы, а не в реальный анализ микрофинансирования, — так объясняет рост микрозаймов генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
— Ограничить цену денег не получится, пока существует спрос. Нужно регулировать долговую нагрузку, — уверен он.
Закольцовка долгов и перекредитование
Опасность массовых микрозаймов усугубляется тем, что МФО продолжают скрыто рефинансировать долги, расширяя долговую спираль, рассказывает эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Алла Храпунова.
— В практике много случаев, когда, заняв 25 тыс. рублей, человек через полгода должен уже порядка полумиллиона. МФО строят «цепочки» перекредитования, обходя ограничения на начисление процентов на просрочку. Новый заем покрывает тело старого, проценты и добавляет свой процент, из-за чего долг растет стремительно, — поясняет она.
Законопроект о трехдневной паузе — жесткая мера, необходимая из-за поведения самих игроков рынка, акцентирует Алла Храпунова. Но без обмена информацией между МФО через бюро кредитных историй и ужесточения контроля над нелегальным кредитованием эта мера может остаться формальной.
— Несмотря на ограничение переплаты до 100%, долговая спираль может не остановиться, так как новый заем формируется под более крупную сумму. Это может лишь немного затормозить рост долга, но не решить проблему, — согласен и аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
Роль Банка России и государства
Государственные органы и ЦБ пытаются сбалансировать защиту заемщиков и финансовую доступность, но делают это противоречиво.
— Банк России осуществляет формальный надзор и ужесточение требований к МФО, отзывая лицензии и регулируя лимиты, — отмечает гендиректор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов. — Однако при этом допускает рынок с экстремально высокими ставками, что подрывает доверие к регулятору.
В этом смысле роль регулятора двойственна, добавляет Мехтиев.
— ЦБ оправдывает высокие ставки тем, что при запрете МФО заемщики пойдут к нелегалам, а это опаснее. Таким образом, рэкет «финансовой доступности» создает условия, при которых долговые ловушки процветают, — считает он.
Однако направлений для альтернативных кредитных моделей пока немного, дополняет Владимир Виноградов. Государство не имеет ресурсов развивать крупные социальные проекты кредитования бедных слоев, полагает эксперт.
«Известия» направили запрос в ЦБ РФ.
Зарубежный опыт и российские реалии
Международные практики показывают, что жесткие ограничения и правила могут реально защищать заемщиков.
— В США и Канаде установлены лимиты по годовым ставкам на уровне 25−36%, а в некоторых штатах микрозаймы даже запрещены. В Великобритании FCA ограничивает переплату по займу 100% от суммы, а дневной процент не должен превышать 0,8%, — рассказывает Полина Донцова.
В Германии действует закон о ростовщичестве, запрещающий сделки со ставками, значительно превышающими среднерыночные, напоминает Владимир Виноградов.
— В России же мощное лобби МФО сдерживает внедрение подобных ограничений, — уверяет эксперт. — Приоритет у государства — «доступность» кредитов любой ценой, что позволяет рынку оставаться очень дорогим для заемщиков.
Финансовая безграмотность и безысходность — двойной вызов
Открытым остается вопрос, почему россияне все-таки обращаются в микрофинансовые организации, несмотря на риски? Эксперты видят несколько ключевых факторов.
— Это не только финансовая неграмотность, но и глубокая безысходность, — поясняет Мехтиев. — Заемщики нередко знают о рисках, но вынуждены выбирать между дорогим кредитом или отсутствием денег вообще.
Немало среди тех, кто оказался в долгах, понимания истинной стоимости микрозаймов и их последствия, рассуждает бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. Агрессивный маркетинг снижает восприятие риска, а простота оформления способствует импульсивным решениям, отмечает эксперт.
— Для многих МФО — последний шанс получить деньги на срочные нужды, например, лечение или ремонт, — замечает Игорь Додонов. — Здесь речь не о выборе «хорошее/плохое», а о борьбе за выживание.
Доцент Финансового университета Петр Щербаченко резюмирует: низкая финансовая грамотность и ограниченность финансовой подушки безопасности приводят к долговым ямам и зависимости от новых займов.