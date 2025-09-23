Подумать трижды: Госдума атакует рынок микрокредитов новым законом

В Госдуме готовы кардинально изменить правила рынка микрофинансовых организаций (МФО). Законопроект, поддержанный комитетом по финансовому рынку, вводит значительные ограничения на выдачу займов и переплату по ним. Такие меры направлены на защиту граждан от опасных долговых ловушек и перекредитования, распространенного среди заемщиков. Эксперты предупреждают о новой волне спроса на микрокредиты за счет поведенческих изменений, особенно у молодежи: статус и впечатления превыше сбережений, как это было у их предков. Подробности — в материале «Известий».