Подсчитано, сколько «однушек» можно купить за переплату по ипотеке

По данным из открытых источников на 3 октября 2025 года, средняя ставка по ипотеке в России составляет 21,5%. Для расчетов использовали жилищный кредит сроком на 20 лет с равными платежами на весь срок погашения и первоначальным взносом в размере 20% от стоимости жилья.