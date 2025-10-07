Подсчитано, сколько «однушек» можно купить за переплату по ипотеке

По данным из открытых источников на 3 октября 2025 года, средняя ставка по ипотеке в России составляет 21,5%. Для расчетов использовали жилищный кредит сроком на 20 лет с равными платежами на весь срок погашения и первоначальным взносом в размере 20% от стоимости жилья.
Москва
Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве составляет 8 268 670 рублей.
При оформлении ипотеки на 20 лет ежемесячный платеж рассчитывается на уровне 120 212 рублей при минимальном первоначальном взносе 1 653 734 рублей. Переплата за весь период кредитования достигнет 22 235 942 рублей, что эквивалентно стоимости двух аналогичных квартир в столице.
Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге однокомнатная квартира на вторичном рынке обойдется в среднем в 4 331 660 рублей. Ежемесячные платежи по ипотеке составят 86 721 рубль, минимальный первоначальный взнос — 866 332 рубля.
За 20 лет сумма переплаты составит 9 001 782 рубля, что равнозначно стоимости двух квартир.
Новосибирск
В Новосибирске средняя цена «однушки» оценивается в 2 297 470 рублей. Ипотечные обязательства при сроке 20 лет подразумевают ежемесячный платеж 33 401 рубль, а первоначальный взнос составит 459 494 рублей. Итоговая сумма переплаты по кредиту составит 6 178 310 рублей — этой суммы достаточно для приобретения двух аналогичных квартир.
Екатеринбург
Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Екатеринбурге составляет 2 925 380 рублей. При расчете рыночной ипотеки на 20 лет ежемесячный платеж достигнет 42 530 рублей, минимальный первоначальный взнос — 585 076 рублей.
За весь срок кредитования общая сумма переплаты составит 7 866 874 рублей, что соизмеримо с покупкой двух квартир такой же стоимости и площади.
Казань
В Казани средняя цена «однушки» определена на уровне 2 647 540 рублей. Размер ежемесячных платежей по 20-летней ипотеке будет 38 491 рублей, минимальный первоначальный взнос — 529 508 рублей.
За весь срок кредитования переплата достигнет 7 119 712 рублей, что соответствует двум квартирам аналогичной стоимости.
Красноярск
В Красноярске на вторичном рынке однокомнатная квартира стоит в среднем 2 204 000 рублей. При текущих условиях ипотеки на 20 лет ежемесячный платеж составит 32 042 рубля, а минимальный первоначальный взнос — 440 802 рубля.
Суммарные выплаты за период кредитования достигнут 5 926 980 рублей, что также эквивалентно стоимости двух таких квартир.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».