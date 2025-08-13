Ричмонд
Подразделение Sony прекратило существование в России

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Компания «Сони мобайл коммюникейшнз рус» — российское подразделение Sony Mobile Communications — прекратила существование, завершив самоликвидацию, следует из данных ЕГРЮЛ.

Источник: AP 2024

Датой прекращения деятельности указано 11 августа 2025 года. Документы для ликвидации были поданы в ФНС 10 октября 2024 года. Эта компания уже пыталась провести самоликвидацию — в декабре 2023 года, но тогда ей было в этом отказано.

Sony Mobile Communications, работающая в сфере портативной электроники, является дочерней структурой Sony. Sony в 2022 году приостановила работу Playstation Store, а также поставки своих консолей, игр в Россию и отгрузки дилерам. Основное российское юридическое лицо Sony «Сони электроникс» пока действует.

