Под ссудные: свыше 2 млн клиентов МФО могут уйти к нелегальным кредиторам

Около 2,2 млн нынешних клиентов микрофинансовых организаций (МФО) могут уйти к нелегальным кредиторам. По новому закону с марта 2026 года онлайн-займы смогут получить только россияне, которые подтвердили свою биометрию. В ЦБ видят риски перехода части клиентов в тень. Регулятор предложил внести изменения, которые дадут возможность МФО использовать для аутентификации коммерческие биометрические системы, а также банковские сервисы. Стоит ли упростить доступ граждан к займам — в материале «Известий».
Почему клиенты МФО могут уйти к нелегальным кредиторам
С 1 марта 2026 года микрофинансовые организации при выдаче займа будут обязаны идентифицировать потребителей по биометрии. Основная цель нововведения — сделать невозможным для мошенников оформление ссуды онлайн без ведома человека. При этом лишь малая часть клиентов МФО прошла идентификацию через единую биометрическую систему (ЕБС).
Количество пользователей, самостоятельно зарегистрировавших данные (очно или через приложение), приближается к 9 млн, рассказали «Известиям» в Центре биометрических технологий (ЦБТ). За год этот показатель вырос более чем в три раза.
Если новый порядок идентификации будет введен без длительного переходного периода и без массовой кампании по расширению биометрического контура, то миллионы человек могут быть отрезаны от легального рынка онлайн-займов, полагает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Из-за этого многие могут обратиться к нелегальным кредиторам. В зоне риска окажется около 20−30% нынешних онлайн-клиентов МФО, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его оценке, примерно половина из них, вероятно, перейдет в тень, что составит около 10−15% всей базы МФО, равной 14,8 млн человек, то есть примерно 2,2 млн россиян.
Аналогичную цифру назвал и исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак. Многие заемщики используют микрозаймы эпизодически и не готовы проходить дополнительные процедуры идентификации, страх утечек, взломов и неправомерного использования персональных данных остается главным барьером, сказал он. В начале действия нового требования как минимум треть клиентов не смогут получить заем, и часть из них, скорее всего, обратится к нелегальным кредиторам, заявили «Известиям» и в пресс-службе СРО «МиР».
Сегмент нелегальных кредиторов уже сейчас достаточно велик: он представлен как микрокредиторами без регистрации, так и группами, фактически осуществляющими ростовщическую деятельность, отметила Екатерина Косарева. Практика показывает, что именно бедные заемщики, потерявшие доступ к официальным источникам финансирования (тем, кому отказали банки), чаще всего оказываются втянутыми в долговые ловушки, сказал он.
В ЦБ назвали новые требования сложным изменением для рынка. Кроме того, оно может иметь серьезные социальные последствия, потому что есть риск перехода значительной части клиентов к нелегальным кредиторам, сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России. Там считают необходимым внести в закон изменения, которые дадут возможность МФО использовать для аутентификации коммерческие биометрические системы, а также банковские сервисы ID. «Известия» направили запрос в МВД и Минцифры, как там оценивают такое предложение.
Первые коммерческие биометрические системы в России появились в 2023 году. С их помощью аккредитованные организации могут оказывать услуги по распознаванию как напрямую своим клиентам, так и другим компаниям. Подобные системы создали, например, ВТБ, «Сбер» и IТ-компания Ovision. Известия направили запрос в крупнейшие банки, поддерживают ли там предложение ЦБ.
Как можно расширить доступ к онлайн-займам
Альтернативных вариантов, куда могли бы обратиться миллионы человек за легальными заемными средствами, государство не предлагает, отметил директор по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО МФК «Займер» Алексей Передерий. По факту в сложной финансовой ситуации они будут вынуждены идти в ломбарды, продавать имущество или обращаться к теневым кредиторам, сказал он.
По данным СРО «МиР», в III квартале 2025-го у россиян было 22,6 действующих договоров с МФО на оказание услуг онлайн.
— Переход к идентификации граждан через биометрию преждевременен. К 1 марта 2026 года база ЕБС не наполнится данными в достаточной степени. Разумной альтернативой мы видим предложение ЦБ в части идентификации клиентов по банковскому ID: он есть у более чем 100 млн россиян, — заявил Алексей Передерий.
Биометрия — еще сырой продукт, для микрофинансового рынка ее прохождение нельзя вменять как обязательный процесс, полагает директор компании «Деньги сразу» Анна Лагутенко.
— На мой взгляд, привлекать к насыщению базы ЕБС только через МФО — нелогично и несправедливо. В процессе должны участвовать все финансовые институты. Более того, это очень дорогой и ресурсозатратный процесс, который МФО обязаны делать за свой бюджет, — указала она.
Чем сложнее процедуры и выше вероятность отказа клиентам, тем ближе их переход в нелегальное поле, заключила эксперт.
Уход в тень грозит заемщикам ростом переплаты и скрытыми комиссиями, отсутствием правовой защиты и жесткими практиками взыскания, добавил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. При этом для государства это может привести к искажению статистики, нельзя будет ни оценить реальную долговую нагрузку населения, ни вовремя увидеть перегрев.
Кроме того, может произойти корректировка спроса на займы со стороны клиентов, считает генеральный директор ГК Lime Credit Group (МФК «Лайм-Займ») Олеся Киселева. По ее словам, после введения обязательной биометрической идентификации просадка может составить порядка 45−60% (и по новым, и по повторным заемщикам), острая фаза продлится два-три квартала.
При этом, когда клиенты увидят, что система безопасна и удобна, барьер доверия будет постепенно преодолен, считает она. По ее словам, чтобы сократить потенциальное негативное влияние, рынок и регулятор должны вести масштабную просветительскую работу и давать разъяснения о безопасности и надежности единой биометрической системы.
Для ускоренного внедрения системы идентификации также важны программы лояльности, стимулирующие клиентов сдавать биометрию, полагает Ярослав Баджурак из «Выберу.ру».