Под ссудные: свыше 2 млн клиентов МФО могут уйти к нелегальным кредиторам

Если новый порядок идентификации будет введен без длительного переходного периода и без массовой кампании по расширению биометрического контура, то миллионы человек могут быть отрезаны от легального рынка онлайн-займов, полагает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Из-за этого многие могут обратиться к нелегальным кредиторам. В зоне риска окажется около 20−30% нынешних онлайн-клиентов МФО, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его оценке, примерно половина из них, вероятно, перейдет в тень, что составит около 10−15% всей базы МФО, равной 14,8 млн человек, то есть примерно 2,2 млн россиян.