Почтовые службы Европы приостанавливают отправку посылок в США, пишет Axios

Президент США Дональд Трамп ранее приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило de minimis, обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. Согласно решению Белого дома, с 29 августа пошлины будут взиматься с заграничных посылок из всех стран, к которым применяются повышенные тарифы.
«Ряд европейских почтовых агентств начали приостанавливать или прекращать отправки в США, ссылаясь на неопределенность относительно окончания на этой неделе так называемой льготной пошлины», — говорится в публикации.
В результате, как отмечает издание, под угрозой оказался товарооборот между США и Европой, это сотни миллионов посылок ежегодно.