Опрос: молодые россияне планируют получать от 500 тысяч рублей

Согласно исследованию, каждый третий россиянин в возрасте от 18 до 35 лет рассчитывает на пике своей карьеры получать ежемесячный доход от 200 тысяч рублей. Почти 28% молодых специалистов стремятся к зарплате в диапазоне 400−500 тысяч рублей, 24% назвали целевой доход на уровне от 100 тысяч рублей, а 16% — от 300 тысяч рублей.
Вопрос возраста, на который приходится профессиональный пик, также показал разницу мнений среди участников опроса. Наиболее популярной стала категория 36−40 лет — ее выбрали 44%, тогда как 38% респондентов считают главным для карьеры период с 30 до 35 лет, а 18% ориентируются на возраст от 40 до 50 лет.
Реальные доходы экономически активной молодежи распределились следующим образом: 27% зарабатывают менее 50 тысяч рублей, 22% — от 51 до 81 тысячи рублей, 24% — от 81 до 101 тысячи рублей, а 27% получают более 101 тысячи рублей.
Большинство участников опроса формируют свои накопления преимущественно с помощью банковских вкладов, а также инвестируют в акции и облигации. Программы страхования жизни, вложения в недвижимость или золото выбирают заметно реже. Основными целями сбережений называют покупку недвижимости и обеспечение будущей пенсии.
Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский, долгосрочные программы сбережений и страхования жизни становятся всё более востребованными — их уже выбирают 17% молодых россиян.
Опрос был проведен в августе 2025 года среди более 2,3 тысячи экономически активных граждан России в возрасте от 18 до 35 лет.
