Опрос: молодые россияне планируют получать от 500 тысяч рублей

Согласно исследованию, каждый третий россиянин в возрасте от 18 до 35 лет рассчитывает на пике своей карьеры получать ежемесячный доход от 200 тысяч рублей. Почти 28% молодых специалистов стремятся к зарплате в диапазоне 400−500 тысяч рублей, 24% назвали целевой доход на уровне от 100 тысяч рублей, а 16% — от 300 тысяч рублей.