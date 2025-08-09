Почему Россия продала Аляску

Россия исходила из того, что вскоре неизбежно произойдет новый конфликт с Британией. И британцы в таком случае смогут с территории Канады без проблем захватить Аляску, в которой кроме туземцев проживали всего 2500 русских. Поэтому переговоры с США велись в духе «лучше продать и получить деньги, чем потерять все бесплатно». Кроме того, Россия видела в США потенциального союзника против британского влияния.