Почему Россия продала Аляску

«МК» рассказывает, зачем и по какой цене Россия уступила Аляску США.
Экономические причины
После поражения в Крымской войне России срочно требовались средства, чтобы наполнить бюджет и провести давно назревшие реформы. Ранее Аляска приносила доход в основном от торговли пушниной, но к середине XIX века популяции каланов и котиков были почти истреблены. В результате с финансовой точки зрения регион грозил стать полностью дотационным.
Политические причины
Россия исходила из того, что вскоре неизбежно произойдет новый конфликт с Британией. И британцы в таком случае смогут с территории Канады без проблем захватить Аляску, в которой кроме туземцев проживали всего 2500 русских. Поэтому переговоры с США велись в духе «лучше продать и получить деньги, чем потерять все бесплатно». Кроме того, Россия видела в США потенциального союзника против британского влияния.
За сколько продали Аляску?
За территорию площадью 1 518 800 кв. км (это в 4 раза больше территории современной Германии) Россия получила 7,2 миллиона долларов (~150 млн долларов США в 2025 году).
Бытует популярный миф о том, что Аляску сдали в аренду на 99 лет, а США ее потом не вернули.
Это один из наиболее живучих слухов вокруг Русской Америки, но в действительности никакой аренды не было. Соглашение 1867 года — это полноценный договор купли-продажи, и никаких сроков возврата в нем не существовало. Вероятно, миф родился из-за путаницы с Гонконгом, который Британия действительно арендовала у Китая на 99 лет.