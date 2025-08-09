Ричмонд
Почему Россия продала Аляску

В 1867 году Россия продала Аляску США. Необходимость такой сделки была обусловлена политическими и экономическими факторами.

Источник: Unsplash

«МК» рассказывает, зачем и по какой цене Россия уступила Аляску США.

Экономические причины

После поражения в Крымской войне России срочно требовались средства, чтобы наполнить бюджет и провести давно назревшие реформы. Ранее Аляска приносила доход в основном от торговли пушниной, но к середине XIX века популяции каланов и котиков были почти истреблены. В результате с финансовой точки зрения регион грозил стать полностью дотационным.

Политические причины

Россия исходила из того, что вскоре неизбежно произойдет новый конфликт с Британией. И британцы в таком случае смогут с территории Канады без проблем захватить Аляску, в которой кроме туземцев проживали всего 2500 русских. Поэтому переговоры с США велись в духе «лучше продать и получить деньги, чем потерять все бесплатно». Кроме того, Россия видела в США потенциального союзника против британского влияния.

За сколько продали Аляску?

За территорию площадью 1 518 800 кв. км (это в 4 раза больше территории современной Германии) Россия получила 7,2 миллиона долларов (~150 млн долларов США в 2025 году).

Бытует популярный миф о том, что Аляску сдали в аренду на 99 лет, а США ее потом не вернули.

Это один из наиболее живучих слухов вокруг Русской Америки, но в действительности никакой аренды не было. Соглашение 1867 года — это полноценный договор купли-продажи, и никаких сроков возврата в нем не существовало. Вероятно, миф родился из-за путаницы с Гонконгом, который Британия действительно арендовала у Китая на 99 лет.

