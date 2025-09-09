Топ-5 причин нелюбви российского бизнеса к четырехдневке

Согласно результатам опроса портала SuperJob, 87% работодателей в России не намерены даже обсуждать возможность внедрения у себя сокращенной рабочей недели. Только 2% компаний считают четырехдневку допустимым вариантом и 1% ее уже внедрил. Опрос также показал, что более половины россиян (56%) поддерживают введение четырехдневки. В опросе участвовали 1,6 тыс. жителей России и представители одной тысячи компаний из всех субъектов РФ.
Так почему же в России не приживается четырехдневка? Выделим пять основных причин, мешающих массовому переходу российского бизнеса на четырехдневную рабочую неделю.
- Только для борьбы с кризисом. Многие работодатели видят в сокращенной рабочей неделе лишь антикризисный инструмент, при использовании которого продолжительность рабочего времени должна уменьшаться пропорционально зарплате персонала. Вместе с тем, согласно исследованиям, у некоторых работодателей после перехода на четырехдневку наблюдался рост производительности работников, который не компенсировал полностью снижение рабочего времени и автоматически привел к уменьшению зарплат. В таких условиях переход был выгоден работодателям только при падающем спросе на продукцию.
- Кадровый голод. Для введения четырехдневки работодателям может потребоваться привлечение дополнительной рабочей силы на фоне низкой безработицы и дефицита кадров в стране. Это, в свою очередь, может привести к дополнительным расходам на увеличение штата.
- Повышение нагрузки на работников. Внедрение четырехдневки на фоне низкой безработицы и дефицита кадров может привести к росту нагрузки на уже имеющийся в штате у работодателей персонал. Тем самым усложнится выполнение ключевых задач компаний, снизится качество работ и продукции, сократятся доходы.
- Обеспечение непрерывности цикла. Есть целый ряд отраслей, на предприятиях которых требуется постоянный контроль и присутствие работников, например, к ним относятся промышленность и сельское хозяйство. Сокращение рабочей недели без корректировки планов производства и норм выработки может особенно негативно отразиться на отраслях с непрерывным циклом работы.
- Проблемы с роботизацией. Во многих отраслях внедрение роботизированных решений считается сложным, недостаточно гибким, требующим пересмотра бизнес-процессов и дополнительных затрат. В связи с этим основную нагрузку продолжают нести люди. Автоматизация и цифровизация процессов позволили бы сократить рабочую неделю без потери производительности и качества.
Отметим, что сейчас в некоторых отраслях и отдельных компаниях имеют место случаи удачного и эффективного внедрения сокращенной рабочей недели. Вместе с тем масштабное внедрение четырехдневки пока представляется проблематичным.
