Топ-5 причин нелюбви российского бизнеса к четырехдневке

Согласно результатам опроса портала SuperJob, 87% работодателей в России не намерены даже обсуждать возможность внедрения у себя сокращенной рабочей недели. Только 2% компаний считают четырехдневку допустимым вариантом и 1% ее уже внедрил. Опрос также показал, что более половины россиян (56%) поддерживают введение четырехдневки. В опросе участвовали 1,6 тыс. жителей России и представители одной тысячи компаний из всех субъектов РФ.