Предложения от Минфина: что изменится в бюджете России и новые меры поддержки

«Увеличение ставки НДС поможет увеличить доходы государственного бюджета и сократить его дефицит. НДС — это очень важный источник поступлений: в 2024 году он составил 36.7% от всех доходов бюджета. Если ставка вырастет с 20% до 22% (то есть на 2 процентных пункта), это может принести в бюджет России дополнительно около 1.5 триллиона рублей в 2026 году», — считает Дмитрий Балыгин, начальник управления налогообложения и внутреннего учета ББР Банка.