Предложения от Минфина: что изменится в бюджете России и новые меры поддержки

Отметим, что в день внесения поправок Минфина, правительство одобрило проект бюджета на 2026−2028 годы.
Проект бюджета ориентирован на обеспечение устойчивости финансов и выполнение социальных обязательств государства. В числе ключевых мер — адресная поддержка семей с двумя и более детьми, возмещение части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с учетом критерия нуждаемости, сохранение возможностей для роста реальных доходов населения и финансирование национальных программ.
Однако уже сейчас в правительстве признают, что дефицит бюджета может превысить плановые показатели. На конец августа 2025 года он составил 4,2 трлн рублей при запланированных 3,8 трлн. Источники сообщают, что проект бюджета учитывает необходимость увеличения финансирования расходов на безопасность и социальный сектор, при этом баланс достигается за счет оптимизации расходов и появления новых источников доходов.
Цифры, приоритеты и вызовы
Проект федерального бюджета на 2025 год предусматривает доходы в размере 40,3 трлн рублей при расходах 41,5 трлн, что создаёт дефицит около 0,5% ВВП, или примерно 3,8 трлн рублей. На 2026 год планируются доходы в 41,8 трлн и расходы 44 трлн рублей, что приведет к дефициту 0,9% ВВП, а в 2027 году доходы составят 43,2 трлн при расходах 45,9 трлн, дефицит достигнет 1,1% ВВП.
Для оставшегося периода 2025 года предусмотрено дополнительное финансирование приоритетных мероприятий. Более 230 млрд рублей направят на расширение льготных ипотечных программ, включая семейную, дальневосточную и льготную ипотеку, с уточнением субсидирования для сохранения темпов выдачи кредитов. На ремонт федеральных и региональных дорог будет направлено свыше 18 млрд рублей.
Дополнительные средства пойдут на меры противодействия природным катаклизмам, включая капитальный ремонт гидротехнических сооружений в Бурятии и Карачаево-Черкесии, меры пожарной безопасности и мелиоративные работы в Крыму, Ставропольском крае, Кировской, Тверской, Ульяновской областях. Финансирование системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации получат Забайкальский край, Бурятия, Дагестан, Калмыкия и Северная Осетия — Алания.
Бюджетная политика на 2026−2028 годы направлена на достижение национальных целей развития и решение ключевых задач страны.
Общий объем финансирования национальных проектов в шестилетнем периоде превысит 41 трлн рублей, почти в 2,6 раза больше предыдущей шестилетки. Социальные обязательства, включая «детский бюджет», на три года превысят 10 трлн рублей, а на материнский капитал и жилищное обеспечение семей с детьми будет направлено более 3 трлн рублей.
В приоритете остается и сфера здравоохранения: на реализацию национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» предусмотрено более 900 млрд рублей, на лекарственное обеспечение детей с тяжелыми заболеваниями, профилактику сердечно-сосудистых болезней и развитие детского здравоохранения — свыше 94 млрд рублей.
Образовательная сфера также получит значительное финансирование: строительство и ремонт школ и детских садов, капитальный ремонт техникумов и создание кампусов мирового уровня потребуют более 580 млрд рублей. До 2030 года будет проведен капитальный ремонт порядка 800 университетских общежитий.
На безопасность страны направлены значительные ресурсы: оснащение вооруженных сил, выплаты военнослужащим и поддержка их семей, модернизация предприятий оборонно-промышленного комплекса. Развитие технологической инфраструктуры поддерживается на уровне 1,9 трлн рублей. В частности, средства пойдут на федеральные проекты по промышленной робототехнике, беспилотным авиационным системам, станкостроению и льготное заемное финансирование через ФРП.
Транспортная и инфраструктурная сферы получат более 4,6 трлн рублей на обновление дорог, развитие общественного транспорта, формирование современной городской среды и модернизацию коммунальной инфраструктуры. На ликвидацию аварийного жилья и развитие аэродромной сети предусмотрено более 360 млрд рублей. Региональные бюджеты поддерживаются за счет дотаций и инфраструктурных кредитов, включая ежегодные казначейские кредиты по 150 млрд рублей до 2030 года.
Приватизация новых госкомпаний
Еще один инструмент планируемых доходов бюджета — приватизация крупнейших госкомпаний. Ожидается, что поступления от продажи долей при сохранении контрольного пакета в стратегически важных предприятиях составят от 100 до 300 млрд рублей в 2026 году. Государство сохранит контрольный пакет акций в стратегических сферах, однако продажа долей в других компаниях позволит привлечь в бюджет значительные средства. Эта мера также может стать сигналом для инвесторов о готовности властей частично открыть рынок капитала и повышать эффективность работы госсектора.
Приватизация в сочетании с налоговой реформой может иметь противоречивый эффект при воздействии на финансовый рынок. С одной стороны, поступления от продажи долей и увеличение налоговых поступлений укрепят бюджет, что повысит доверие инвесторов к государственному долгу и снизит риски резкого роста доходностей по гособлигациям.
С другой — изменения налоговых условий для бизнеса снижает прибыльность компаний, ориентированных на внутренний рынок, и повышает кредитные риски банковского сектора. Малый бизнес, традиционно занимающий значительную долю в кредитных портфелях банков, может столкнуться с ростом невозвратов. В долгосрочной перспективе это способно замедлить экономический рост, снизить инвестиционную привлекательность компаний и ограничить динамику корпоративных доходов.
Налоговые изменения
В поправках к Налоговому кодексу предусмотрено повышение стандартной ставки НДС с 20% до 22%, при этом льготная ставка 10% сохраняется для социально значимых товаров. Порог доходов для плательщиков УСН, при котором возникает обязанность уплаты НДС, снижается с 60 млн до 10 млн рублей, что направлено против схем дробления бизнеса и обеспечит плавный переход растущих компаний на общие условия налогообложения. Напомним, что самыми громкими делами последних лет по статье о дроблении бизнеса стали дела блогеров Лерчек и Елены Блиновской.
Также вводится налог на игорный бизнес — 5% от принятых ставок для букмекерских контор и налог на прибыль организаций в размере 25% для этой категории.
«Увеличение ставки НДС поможет увеличить доходы государственного бюджета и сократить его дефицит. НДС — это очень важный источник поступлений: в 2024 году он составил 36.7% от всех доходов бюджета. Если ставка вырастет с 20% до 22% (то есть на 2 процентных пункта), это может принести в бюджет России дополнительно около 1.5 триллиона рублей в 2026 году», — считает Дмитрий Балыгин, начальник управления налогообложения и внутреннего учета ББР Банка.
Оптимизируются льготные тарифы страховых взносов для МСП. Для ряда сфер, таких как торговля, строительство, добыча полезных ископаемых, устанавливаются общие тарифы 30% до предельной базы и 15% свыше. При этом для приоритетных отраслей — обработки, производства, транспорта, электроники — сохраняется пониженный тариф. Ранее эта мера вводилась как временная в период ковида для удержания безработицы, затем продлевалась по просьбе бизнеса. Сейчас же, по мнению Минфина, льгота уже не решает задачу поддержки занятости и предлагается её переформатировать.
«Минфин планирует сохранить льготные ставки НДС для определенных категорий товаров. Традиционно льготными ставками пользуются продукты питания, детские товары, лекарства и книги. Эти категории остаются важными для социальной стабильности общества, и правительство старается поддерживать доступ населения к ним», — напоминает Байгузина Люза, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС.
Еще одно новшетво связано с минимальным размером оплаты труда. С 1 января 2026 года коммерческие организации будут обязаны исчислять страховые взносы с выплат и иных вознаграждений руководителям с доначислением базы по МРОТ, если зарплата ниже минимального уровня. Это направлено на борьбу с фирмами-однодневками и позволит снизить объёмы «серых» схем в корпоративном секторе. Для стимулирования инвестиций расширены возможности применения федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ). Теперь льгота предоставляется любому лицу, входящему в одну группу с налогоплательщиком, осуществляющим капитальные вложения, вне зависимости от отрасли деятельности.
Предполагается, что если поправки в Налоговый кодекс будут одобрены, то они вступят в силу с 1 января 2026 года.
Самое важное
Предложенные Минфином меры направлены на укрепление фискальной устойчивости и финансирование приоритетных государственных расходов. Бюджет на 2026−2028 годы сбалансирован и ориентирован на социальные обязательства, оборонные расходы и национальные цели. Однако рост НДС и ужесточение условий для малого бизнеса создают риски для экономики и финансового рынка. Приватизация госкомпаний обеспечит дополнительный приток средств, но также потребует осторожного управления стратегическими активами.
«Для рынка акций налоговые перемены очевидно неблагоприятны, но негативная реакция на фондовом рынке может быть скоротечной, и от 2700 п. бенчмарк все же может пойти на восстановление. В курсе рынка учтены негативные драйверы, но не отработаны перспективные позитивные факторы. Фундаментальный таргет индекса Мосбиржи на 12 месяцев прежний — 3500 п.п.», — полагает Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
Таким образом, бюджетная стратегия решает задачи государства, но одновременно увеличивает нагрузку на бизнес и население. Для стабильного экономического развития необходимо находить баланс между укреплением бюджета, поддержкой предпринимательства и защитой реальных доходов граждан.
«По нашим оценкам, повышение НДС может добавить к инфляции около 0,5−1 п.п. Поэтому Банк России, вероятно, будет более осторожен на ближайших заседаниях со смягчением монетарной политики. При этом на среднесрочном горизонте более сбалансированный бюджет является дезинфляционным фактором, который позволит ЦБ снижать ставку активнее в следующем году», — резюмирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.