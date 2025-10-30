По больному счету: в России набирает обороты схема обмана с доверенностями

О волне мошенничества с поддельными доверенностями сообщили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате. Мошенники, представляясь в том числе нотариусами и сотрудниками правоохранительных органов, сообщают жертвам, что от их имени выписана генеральная или иная доверенность, и предупреждают, что ее обладатели теперь имеют право продать недвижимость доверителя. Для убедительности злоумышленники предлагают жертве проверить номер доверенности через официальный реестр — и оказывается, что документы с такими данными там действительно числятся. Финал же схемы оказывается стандартным: аферисты предлагают испуганным людям спрятать деньги на якобы безопасном счете. О том, как избежать подобного обмана, — в материале «Известий».
Как работает новая схема
В последнее время участились обращения россиян, которые становятся жертвами мошенников с фальшивыми доверенностями, — при этом злоумышленники стали применять для своих схем реквизиты реально существующих документов. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП).
«Мошенники разыгрывают партию в несколько ходов, — пояснили там. — Сначала обманным путем получают доступ к аккаунтам граждан на “Госуслугах” и загружают в их личные кабинеты липовые доверенности, в том числе якобы оформленные нотариусами. Далее звонят человеку или делают так, чтобы он сам связался с подставным лицом».
Преступники представляются сотрудниками Центробанка, Росфинмониторинга, правоохранительных или других органов. «Доброжелатели» рассказывают человеку, что он стал мишенью аферистов, которые оформили от его имени доверенность.
«Для убедительности мошенники предлагают проверить документ с помощью специального сервиса нотариата, — добавили в ФНП. — В этом месте кроется хитрость. Преступники стали использовать в своих подделках реквизиты реально существующих доверенностей, чтобы эти фейки пробивались на странице сервиса ФНП как действующие документы».
Одна из пострадавших рассказала «Известиям», что ее мошенники пугали фальшивой доверенностью, в которой было написано, что женщина передает право на продажу своей квартиры.
— После того как мне позвонили и припугнули, то первым делом предложили проверить ее через публичный реестр. И там такой документ реально существует, — поделилась она. — Как потом выяснилось, взяли номер доверенности девушки, которая выписала ее на своего мужа, чтобы он мог открыть вклад.
Но при проверке сервис не отображает текст документа и имена доверителя. В итоге женщине удалось на последнем этапе понять, что ее обманывают, и прекратить коммуникацию с мошенниками.
Как разводят россиян
Еще одна схема, которую зафиксировали в ФНП, работает так: человеку может прийти сообщение в мессенджере с предупреждением о выдаче от его имени доверенности и ссылкой на этот документ. Пройдя по ссылке, жертва видит скан доверенности с указанием его ФИО и других данных.
«Доверенность может касаться распоряжения недвижимостью или иным ценным имуществом, что, естественно, заставляет человека занервничать, — отметили в ФНП. — Спустя время мошенники вновь связываются с жертвой и предлагают решить проблему путем перевода денежных средств на “безопасный” счет или оперативной продажи квартиры, которой якобы касается внезапно появившаяся доверенность. Поддавшись на такие страшилки, человек легко может остаться без денег или недвижимого имущества».
Еще один пострадавший рассказал «Известиям», что ему позвонили «сотрудники» Федеральной нотариальной палаты и сообщили, что в его личном кабинете на «Госуслугах» появилась странная доверенность.
— Зашел в личный кабинет, и она действительно там была, — отметил он. — При проверке оказалась действующей. Меня сразу взяли в оборот и призывали срочно перевести все деньги на «безопасные» счета". Я решил перевести только часть накоплений, поэтому потерял немного. Сразу пошел в полицию.
Как отметили в ФНП, мошенники пользуются растерянностью человека и рассказывают, что с этой доверенностью аферисты могут продать его квартиру, перевести деньги с банковского счета или совершить какие-либо компрометирующие его действия. Например, проспонсировать ВСУ или лиц, внесенных в список экстремистов.
Схема сочетает в себе элементы социальной инженерии, психологического давления и использования современных технологий, что делает ее особенно опасной, отметил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.
— Опасность этой схемы заключается в ее правдоподобности, — отметил он. — Использование реквизитов реальных доверенностей создает у жертвы иллюзию легитимности происходящего и заставляет ее сомневаться в собственной безопасности. Психологическое давление, угрозы продажи имущества или обвинения в пособничестве преступникам окончательно лишают человека способности критически мыслить.
Как мошенники получают документы
Реальные данные доверенностей у мошенников появляются из разных источников, подчеркнула адвокат, правозащитник Екатерина Александрович. Это могут быть утечки и взломы баз нотариусов, банков и риелторов.
— Также данные получают через недобросовестных сотрудников — инсайдеров, копии документов попадают в цепочки обработки и становятся доступными, часть информации покупается на черном рынке, часть собирается из открытых источников и комбинируется мошенниками, — сказала она.
По словам Владимира Кузнецова, мошенники также создают поддельные сайты, имитирующие официальные порталы «Госуслуг», банков или нотариальных палат. Пользователи, пытаясь проверить какую-либо информацию, сами вводят свои данные, которые попадают в руки аферистов.
— Нельзя исключать и возможность того, что мошенники, используя методы социальной инженерии, выманивают информацию у сотрудников различных организаций, имеющих доступ к базам данных с доверенностями, — полагает юрист. — Эта схема — разновидность более широкого класса мошенничеств, основанных на социальной инженерии и использовании поддельных или украденных документов.
Существует еще одна схема с использованием поддельных доверенностей.
— Здесь мошенники не просто используют реквизиты, а изготавливают полностью поддельный документ, с которым пытаются совершить юридически значимые действия от имени жертвы, — сказал Владимир Кузнецов.
Как сохранить спокойствие
Такая схема построена на сильнейшей эмоциональной манипуляции, страхе потери и панике и потому действует даже на вполне рациональных людей, отметила нейропсихолог Мария Тодорова. По ее словам, когда человеку говорят, что от его имени уже выписана доверенность, срабатывает базовый инстинкт защиты.
— Чтобы не попасться в такой ситуации, важно сделать паузу, — посоветовала эксперт. — Любая срочность — это сигнал опасности. Если кто-то пугает вас и одновременно предлагает решение, это почти всегда манипуляция. Нужно буквально физически отложить телефон, глубоко вдохнуть, выйти из помещения или позвонить близкому. Это простое действие помогает переключить мозг из режима паники в режим рассуждения.
Еще один способ сохранить контроль — заранее подготовить для себя «якоря спокойствия». Например, список близких, кому можно позвонить в критической ситуации, номера официальных служб.
— Когда тревога достигает пика, человек не способен думать логически, но если у него под рукой есть понятный алгоритм действий, это снижает внушаемость, — добавила она.
В ФНП напомнили, что подделка нотариальной доверенности, даже если в ней использованы реквизиты действующего документа, легко вскрывается. А юридической силы такой документ не имеет.
«Важно помнить, что нотариальную доверенность — бумажную или цифровую — можно оформить только при личном обращении к нотариусу. Сделать это удаленно — через “Госуслуги”, личный кабинет на портале Федеральной нотариальной палаты или какой-либо еще онлайн-сервис — невозможно в принципе», — указали там.
Перед тем как удостоверить доверенность, нотариус подтверждает личность человека, проверяет, понимает ли он, что делает, и разъясняет, какие могут быть последствия у такого документа. На доверенности помимо подписи и печати нотариуса свою подпись ставит и доверитель.
Кроме того, такой документ можно проверить не только по реквизитам в сервисе проверки доверенностей, но и другими способами — например, если речь идет о бумажной доверенности или ее скане, она проверяется также по размещенному на ней QR-коду. Если его нет — это подделка.
Нотариус может сделать не бумажную, а сразу цифровую доверенность, добавили в нотариальной палате. В таком случае QR-код на ней не размещается, но файл будет удостоверен усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) нотариуса.