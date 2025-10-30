По больному счету: в России набирает обороты схема обмана с доверенностями

О волне мошенничества с поддельными доверенностями сообщили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате. Мошенники, представляясь в том числе нотариусами и сотрудниками правоохранительных органов, сообщают жертвам, что от их имени выписана генеральная или иная доверенность, и предупреждают, что ее обладатели теперь имеют право продать недвижимость доверителя. Для убедительности злоумышленники предлагают жертве проверить номер доверенности через официальный реестр — и оказывается, что документы с такими данными там действительно числятся. Финал же схемы оказывается стандартным: аферисты предлагают испуганным людям спрятать деньги на якобы безопасном счете. О том, как избежать подобного обмана, — в материале «Известий».