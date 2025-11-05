Площадки стартового комплекса «Ангара» отключили от электричества за долги

В ДЭК уточнили, что из-за невыполнения обязательств подрядчиком энергетики рассматривают возможность обратиться в суд с заявлением о признании компании банкротом. Ранее отключения были запланированы еще в мае, однако тогда энергетики отложили их после предоставления подрядчиком гарантий выплат. Несмотря на это, долги так и не были погашены, что привело к отключению энергоснабжения на объектах комплекса «Ангара».