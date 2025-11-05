Ричмонд
Площадки стартового комплекса «Ангара» отключили от электричества за долги

Площадки стартового комплекса «Ангара» на космодроме Восточный остались без электроснабжения из-за задолженности подрядчика. Об этом 5 ноября сообщили на сайте пресс-службы Дальневосточной энергетической компании (ДЭК).

Источник: Роскосмос

«Дальневосточная энергетическая компания из-за долга за потребленные ресурсы, который на сегодняшний день более 51 млн рублей, ограничила поставку электроэнергии на объекты ООО “ПСО “Казань” — генерального подрядчика строительства второй очереди космодрома Восточный”, — говорится в публикации.

В ДЭК уточнили, что из-за невыполнения обязательств подрядчиком энергетики рассматривают возможность обратиться в суд с заявлением о признании компании банкротом. Ранее отключения были запланированы еще в мае, однако тогда энергетики отложили их после предоставления подрядчиком гарантий выплат. Несмотря на это, долги так и не были погашены, что привело к отключению энергоснабжения на объектах комплекса «Ангара».

Ранее, 6 июня, президент России Владимир Путин ликвидировал комиссию по вопросам строительства космодрома Восточный. тогда же одновременно утратил силу ряд предыдущих распоряжений, связанных с изменениями в составе комиссии. Указывается, что решение вступает в силу со дня подписания.

