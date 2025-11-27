Ричмонд
Bloomberg: стоимость платины подскочила на фоне запуска фьючерсов в Китае

Спотовые цены на платину в Лондоне выросли на 3,8%, достигнув почти $1650 за унцию, что стало максимумом более чем за месяц. По данным брокерской компании Guotai Junan Futures Co., на Гуанчжоуской фьючерсной бирже июньские фьючерсы на платину в начале торгов подскочили на 12%, после чего их стоимость частично скорректировалась. Об этом пишет Bloomberg.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Биржа запускает новые поставочные контракты, ориентированные как на институциональных, так и на розничных инвесторов, что расширяет круг потенциальных участников рынка. Кроме того, ежедневно будут публиковаться данные о складских запасах, предоставляя рынку уникальную возможность оценить актуальное состояние дел в одном из крупнейших мировых центров потребления платины.

В преддверии запуска, в октябре, объем импорта платины в Китай достиг 10,2 тонны, что более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Рост поставок был обусловлен также отменой с 1 ноября продолжительной налоговой льготы, которой пользовалась государственная компания China Platinum Co.

С начала года платина подорожала более чем на 70%, продемонстрировав динамику, сравнимую с серебром, но существенно опередив золото. Ожидается, что дефицит на рынке сохранится третий год подряд на фоне перебоев в поставках из Южной Африки, одного из ведущих мировых производителей. Одновременно на рынке циркулирует информация о возможном введении Соединёнными Штатами пошлин на данный металл, что стимулирует импорт в США и приводит к усилению дефицита в других регионах.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

