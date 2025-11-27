Bloomberg: стоимость платины подскочила на фоне запуска фьючерсов в Китае

Биржа запускает новые поставочные контракты, ориентированные как на институциональных, так и на розничных инвесторов, что расширяет круг потенциальных участников рынка. Кроме того, ежедневно будут публиковаться данные о складских запасах, предоставляя рынку уникальную возможность оценить актуальное состояние дел в одном из крупнейших мировых центров потребления платины.
В преддверии запуска, в октябре, объем импорта платины в Китай достиг 10,2 тонны, что более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Рост поставок был обусловлен также отменой с 1 ноября продолжительной налоговой льготы, которой пользовалась государственная компания China Platinum Co.
С начала года платина подорожала более чем на 70%, продемонстрировав динамику, сравнимую с серебром, но существенно опередив золото. Ожидается, что дефицит на рынке сохранится третий год подряд на фоне перебоев в поставках из Южной Африки, одного из ведущих мировых производителей. Одновременно на рынке циркулирует информация о возможном введении Соединёнными Штатами пошлин на данный металл, что стимулирует импорт в США и приводит к усилению дефицита в других регионах.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».