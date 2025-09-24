Платежом прекрасен: банки начали прощать россиянам штрафы за просрочки

Заемщик может запросить такое послабление один раз, если он пострадал при чрезвычайной ситуации, и один раз — при снижении дохода. В последнем случае клиент должен доказать, что его доход сократился за последние два месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем предыдущего года. Однако есть и другое ограничение — размер ссуды не должен превышать установленный в законе уровень (например, для займа наличными — не более 450 тыс.).