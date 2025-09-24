Платежом прекрасен: банки начали прощать россиянам штрафы за просрочки

Банки стали чаще прощать должникам штрафы за просрочку — доля таких случаев выросла в разы в 2025 году, следует из данных ОКБ (есть у «Известий»). Это делается, чтобы избежать массовых банкротств клиентов на фоне роста рисков и доли просроченной задолженности. Кроме того, участники рынка не начисляют проценты за плохие долги уже в 36% случаев. При этом механизм реструктуризации кредитов, который нужен для помощи таким заемщикам, работает плохо: финансовые организации отклоняют 80% заявок россиян на смягчение условий. Послабления получают только те клиенты, которые оказались в трудной ситуации, — например, столкнулись с падением доходов.
Как банки изменили подход к реструктуризации долгов
В последние месяцы банки стали заметно чаще прощать должникам штрафы за просрочку платежей, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые изучили «Известия». Доля таких случаев выросла с многолетнией 0,01% до 0,6−1,25% в первом полугодии 2025-го. Помимо того, неначисление процентов уже фиксируется в 36% случаев, тогда как еще год назад показатель находился на уровне 20%.
Прощение неустоек и штрафов — это рыночная практика сокращения объема просрочек, которые возникают на раннем сроке, отметил глава направления по развитию потребительского кредитования Инго Банка Дмитрий Долженко. Часто стоимость судебных затрат и работы коллекторов превышают сумму самих штрафов, уточнил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.
Отмена начисленных штрафов — это стандартный инструмент для достижения договоренностей об оплате с должником, отметил директор клиентского сервиса и взыскания банка «Дом.РФ» Кирилл Малиновский. Этот способ достаточно широко применяется, однако организация не фиксирует роста числа случаев его использования. «Известия» направили запросы другим крупным игрокам рынка.
Лояльность финансовых организаций можно объяснить ростом рисков в системе и стремлением избежать банкротств клиентов. Ранее в ЦБ сообщили об ухудшении качества обслуживания ипотеки и автокредитов в первой половине 2025 года. В пресс-службе регулятора «Известиям» уточнили, что доля займов с просрочкой более 90 дней по автокредитам уже достигает 4%, а по ипотеке — 1,1%.
В 2025-м граждане начали значительно чаще обращаться за послаблением по кредитам. Количество заявок на предоставление каникул во II квартале увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, до 233,8 тыс. По ипотечным каникулам показатель подскочил на 30% (до 6,5 тыс.), а число обращений для реструктуризации по собственным программам банков выросло на 87%, до 1,5 млн, добавили в ЦБ.
Реструктуризация долгов — это смягчение условий договора для заемщика. Один из вариантов — кредитные каникулы. Для потребительских ссуд власти запустили этот механизм с 2024 года. По ней заемщик может обратиться за отсрочкой в погашении долга на срок до шести месяцев. За это время не начисляются штрафы, а банк не вправе взыскать предмет залога.
Однако в апреле — июне 2025-го финансовые организации отклонили 80% заявок россиян на реструктуризацию долгов и каникулы, сообщили ранее «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Там уточнили, что годом ранее доля ссуд, по которым участники рынка согласились смягчить условия, была выше — 31%. Основная причина отказов в предоставлении кредитных и ипотечных каникул — отсутствие законодательно установленных документов, подтверждающих ухудшение жизненной ситуации, ответили в Центробанке.
Стадия просрочки — также важный фактор для кредитной организации при принятии решения о предоставлении каникул, отметил директор департамента по работе с проблемными кредитами Ренессанс Банка Александр Кулинич. Чтобы повысить вероятность одобрения реструктуризации, обращаться к кредитору следует еще до ее возникновения: чем раньше клиент подаст заявку, тем выше шансы на положительное решение, подчеркнул он.
Почему банки часто отказывают в смягчении кредитных условий
Рост доли случаев прощения штрафов и неначисления процентов свидетельствует о том, что весь финансовый рынок постепенно переходит к экологичному взысканию, которое ставит во главе индивидуальный подход к клиенту, отметили в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Клиенты в таком случае выходят на диалог с кредитором, а не уходят в банкротство. В итоге заемщик может снова войти в график платежей, а банк — получить регулярные выплаты.
— Любому кредитору гораздо выгоднее иметь в портфеле восстановившего платежеспособность заемщика, чем безнадежный долг, — уточнила глава проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
Банк может простить штрафы и не начислять проценты, чтобы должник начал хотя бы погашать основной долг, отметил Олег Абелев из «Риком-Траст». Для него важнее получить хоть часть денег, чем совсем ничего. Кроме того, ЦБ активно рекомендует финорганизациям проявлять лояльность к добросовестным заемщикам, которые попали в трудности. Такой подход помогает сохранить клиента и поддерживать финансовую стабильность.
Важно, что штрафы часто не начисляют по кредитам, где уже погашена большая часть суммы, отметила Евгения Лазарева. Удерживать такой долг на балансе, продавать его или взыскивать выходит дороже, чем пойти навстречу клиенту и сохранить его лояльность. Такой подход позволяет банку не потерять надежных клиентов и снизить расходы на взыскание и возможные потери. Однако финорганизации не обязаны идти на уступки, и заемщикам не стоит на это рассчитывать.
Власти ввели специальные механизмы, которые позволяют клиентам в тяжелом жизненном положении возобновить платежеспособность — кредитные каникулы. Но и там россияне могут получить отсрочку, только если их ситуация подходит под все критерии.
Заемщик может запросить такое послабление один раз, если он пострадал при чрезвычайной ситуации, и один раз — при снижении дохода. В последнем случае клиент должен доказать, что его доход сократился за последние два месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем предыдущего года. Однако есть и другое ограничение — размер ссуды не должен превышать установленный в законе уровень (например, для займа наличными — не более 450 тыс.).
Банки предоставляют и собственные программы реструктуризации долгов. Самый популярный вариант — увеличить срок кредита, чтобы снизить ежемесячный платеж. Также заемщики могут обратиться за снижением процентной ставки. Это возможно, например, если за время действия ссуды ЦБ снизил ключевую и участники рынка тоже снизили проценты по займам.
При этом высокий процент отказов в реструктуризации (около 80%) объясняется тем, что банки тщательно оценивают каждого клиента: они готовы идти навстречу только тем, у кого есть реальные шансы снова начать платить, отметил Олег Абелев. Это не противоречие, а осознанная стратегия — отсеивать безнадежные случаи и предлагать облегченные условия лишь тем, кто способен восстановить платежеспособность.
Если анализ заемщика показывает, что он способен погашать кредит без просрочек, финорганизация не станет менять график платежей и идти ему на уступки, подчеркнул представитель Инго Банка Дмитрий Долженко. Если клиент не столкнулся с падением доходов или трудной жизненной ситуацией, банк вполне может не пойти ему навстречу.
До 80% заявок на реструктуризацию и каникулы отклоняются потому, что многие заемщики переоценили свои возможности, брали кредиты под высокие ставки и теперь выходят на просрочку, пояснила Евгения Лазарева. Они надеялись на программы банка, но не изучили условий, неправильно оформляют заявки или просто не подходят под требования. Часто люди обращаются уже после начала просрочки, хотя шансов больше, если договариваться с кредитором заранее, когда трудности только появляются.
— Банки — не благотворительные организации, поэтому они помогают тем, кому имеет смысл помогать. А есть большой пласт заемщиков, которым реструктуризация уже не поможет, — заключил Олег Абелев.
Тем не менее в будущем либерализация политики банков в части реструктуризации, скорее всего, продолжится, считает эксперт. В любом случае количество банкротств тоже может вырасти, потому что в системе накапливаются риски и всё больше россиян уходят в просрочку по ссудам.