Импортеры пива из недружественных стран нашли способ обхода повышенных пошлин

Похожим образом развивалась ситуация с поставками игристых вин из недружественных стран. Летом 2024 года пошлины на эту продукцию были повышены с 20% до 25% от ее таможенной стоимости, но не менее $2 за литр. Это привело к росту продаж игристых вин из Белоруссии. Так, в январе—июле, по данным участников алкогольного рынка, они выросли более чем в 14 раз, до 29 тыс. декалитров. Впрочем, в данном случае в Белоруссии вина разливались из виноматериалов, ввозимых из третьих стран, а не реэкспортировались (см. «Ъ» от 29 мая).