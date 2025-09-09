Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певцу Shaman отказали в регистрации товарного знака «Я русский»

Роспатент официально отказал заслуженному артисту России певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака «Я русский», следует из электронной базы ведомства.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail

Как говорится в документах, котоые изучило агентство РИА Новости, принял соответствующее решение в конце августа, отказ получен по обеим заявкам на регистрацию товарного знака «Я русский».

Ранее в марте ведомство дало певцу шесть месяцев, чтобы он смог направить пояснения и комментарии для возможной регистрации знака.

Shaman подал две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский» в октябре прошлого года. Под этим брендом планировалось выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Во второй заявке присутствовала парфюмерия и различного рода косметические средства.

Поздрее Дронов заявлял РИА Новости, что подал документы в Роспатент для того, чтобы привлечь внимание предпринимателей и недоброжелателей, использующих название хита в корыстных целях.

«Я русский» — сингл Дронова, выпущенный 22 июля 2022 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Товарный знак: что это такое и как защитить свой бренд
Бизнес требует от компаний не только качественного продукта, но и четкой идентификации бренда, а помогает в этом товарный знак. Расскажем, как зарегистрировать его в России и сколько это стоит.
Читать дальше