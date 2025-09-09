Певцу Shaman отказали в регистрации товарного знака «Я русский»

Как говорится в документах, котоые изучило агентство РИА Новости, принял соответствующее решение в конце августа, отказ получен по обеим заявкам на регистрацию товарного знака «Я русский».
Ранее в марте ведомство дало певцу шесть месяцев, чтобы он смог направить пояснения и комментарии для возможной регистрации знака.
Shaman подал две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский» в октябре прошлого года. Под этим брендом планировалось выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Во второй заявке присутствовала парфюмерия и различного рода косметические средства.
Поздрее Дронов заявлял РИА Новости, что подал документы в Роспатент для того, чтобы привлечь внимание предпринимателей и недоброжелателей, использующих название хита в корыстных целях.
«Я русский» — сингл Дронова, выпущенный 22 июля 2022 года.
