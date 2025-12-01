Петербург стал самым дорогим городом РФ по цене билета на общественный транспорт

Фиксированная стоимость, независимо от вида транспорта, в Москве сейчас составляет 74 рубля. В Петербурге проезд на автобусах, троллейбусах и трамваях — по 80 рублей, на метро — 86 рублей, в среднем это 81,5 рубля.
В среднем за 26 рублей можно пользоваться общественным транспортом в Махачкале — это минимальная стоимость среди 20 крупнейших городов России по населению, цены в которых были изучены. Троллейбусные поездки стоят 20 рублей, на автобусах — 27 рублей, на маршрутках — 32 рубля.
До 40 рублей средние цены также в Саратове (30 рублей), Ростове-на-Дону и Уфе (по 37 рублей в каждом), в Самаре (38 рублей). Ровно 40 рублей в среднем, по подсчетам 2ГИС, стоит проезд сразу в шести городах — в Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми и Тюмени.
Проезд до 50 рублей в среднем — в Красноярске (46 рублей), Омске (45 рублей), Казани (43 рубля), Тольятти и Екатеринбурге (42 рубля). Краснодар и Челябинск занимают третье и четвертое места, сразу после Петербурга и Москвы, имея средние цены за проезд в общественном транспорте на уровне 51 и 50 рублей соответственно.
Средние цены были рассчитаны на основе фиксированных тарифов. Скидки и льготы не учитывались. В расчет брались все доступные виды общественного транспорта в каждом городе.