Песков прокомментировал ситуацию с покупкой активов «Лукойла»

«Мы считаем, что все законные интересы такой крупной международной компании, в том числе и российской, как “Лукойл”, с точки зрения правил международных торговых и экономических отношений должны быть соблюдены. Нарушения в этой области неприемлемы и вредят общемировому режиму торговли. Это очень большой игрок на мировом рынке. Но, с другой стороны, эта тема не совсем касается Кремля. Все-таки это, скорее, относится к коммерческим отношениям и к незаконным торговым ограничениям с точки зрения международного права», — отметил он.