Песков прокомментировал ситуацию с покупкой активов «Лукойла»

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Все законные интересы компаний в мировой торговле должны соблюдаться, нарушения неприемлемы и вредны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг «Лукойла».

Источник: РИА "Новости"

«Мы считаем, что все законные интересы такой крупной международной компании, в том числе и российской, как “Лукойл”, с точки зрения правил международных торговых и экономических отношений должны быть соблюдены. Нарушения в этой области неприемлемы и вредят общемировому режиму торговли. Это очень большой игрок на мировом рынке. Но, с другой стороны, эта тема не совсем касается Кремля. Все-таки это, скорее, относится к коммерческим отношениям и к незаконным торговым ограничениям с точки зрения международного права», — отметил он.

На вопрос, есть ли связи между этим процессом и переговорами по Украине, Песков ответил отрицательно. «Это совершенно разные измерения», — пояснил он.