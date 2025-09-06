В Кремле объяснили, каким западным компаниям будет дорого вернуться в Россию

Однако, продолжил Песков, некоторые компании «просто все бросили: сотрудников и их зарплаты, социальные обязательства — и ушли». С ними Россия будет разговаривать по-другому. «Всех надо пускать. Им просто будет очень дорого сюда возвращаться. Они должны будут все оплатить — все, что тогда недоплатили», — заметил представитель Кремля.