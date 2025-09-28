Песков: Россию и Казахстан ждет блестящее будущее

«Россия и Казахстан — это две разные страны, два отдельных государства. Но это одно прошлое. И, если мы хорошо поработаем, это одно блестящее будущее для двух стран», — указал он.
В последние годы и Россия, и Казахстан развиваются темпами выше, чем у США, у стран Евросоюза, указал представитель Кремля. Динамика развития Казахстана сопоставима с той, что показывает Китай, добавил он.
«И при правильном регулировании, организации экономического процесса, при извлечении взаимной выгоды из нашего сотрудничества мы можем поддерживать такие темпы развития и в дальнейшем, — подчеркнул Песков. — Это даст нам возможность дальше идти вместе с взаимной выгодой, хранить нашу общую историю и извлекать дивиденды для народов наших двух стран. Потому что каждое из наших государств работает именно для этой цели».